Trump entendra-t-il ceux qui appellent à contrôler le commerce des armes à feu ? Placeholder MAÂMAR FARAH PUBL

Trump entendra-t-il ceux qui appellent à contrôler le commerce des armes à feu ? Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 15-07-2024, 11:00 Récemment, le débat entre Biden et Trump ressemblait à une scène du «Muppet Show», avec ces deux vieillards grincheux s'insultant et se coupant la parole. Mais la tentative d'assassinat a changé la donne - ce ne sera plus le «Muppet», mais plutôt les «NCIS» ou «Experts». Tout le monde sait que la violence par armes à feu est un fléau récurrent aux États-Unis, où n'importe qui peut acheter une mitraillette et se mettre à canarder la foule. Malgré les appels répétés des Américains pour contrôler et réglementer le commerce des armes à feu, Trump a toujours fait le sourd. Peut-être qu'avec une oreille droite bousillée, il entendra mieux ces appels de la gauche. M. F. Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 15-07-2024, 11:00