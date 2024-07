L’APC d’El Bouni prévient : « Pas de relogement sans démolition des bidonvilles ! » ikram saker by ikram saker 14 juillet 2024 in Annaba A A 0 0 SHARES 79 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Dans un communiqué publié sur la page officielle de la commune d’El Bouni, le chef de daïra a informé les citoyens bénéficiaires des 956 logements publics locatifs d’El Bouni, et concernés par l’opération de relogement, que leur bénéfice reste suspendu jusqu’à la confirmation de la démolition des bidonvilles, conformément à ce qui a été confirmé par la Commission de daïra de répartition des logements LPL. Cette mesure fait suite au refus de certains citoyens de démolir leurs habitations précaires, certains allant même jusqu’à les vendre à d’autres personnes. Toute tentative de tromperie ou de refus de démolir une habitation encombrée, expose son propriétaire à l’annulation de son bénéfice de logement social, conformément au calendrier établi, qui ne doit pas dépasser la fin du mois de juillet courant. Le président par intérim de l’APC d’El Bouni a informé les bénéficiaires, hier, qu’une deuxième opération de destruction des bidonvilles débutera aujourd’hui à partir du centre d’El Bouni. Les quartiers concernés sont les suivants : El Allelik, Bouzaâroura, Joumaa Houssin, Khaled Ibn El Walid, Sidi Salem, Boukhadra, Bidari, El Sarouel, Oued Ennil et 1er Mai. Dans le communiqué, il a ajouté que pour assurer le bon déroulement du processus de destruction dans les meilleures conditions, les citoyens concernés par l’opération de relogement sont appelés à faciliter le travail des agents chargés de ce processus et à vider complètement leurs habitations. Il est à noter, qu’avant-hier, une vaste opération de démolition des habitations précaires a eu lieu à El Bouni dans plusieurs secteurs et quartiers, notamment à El Allelik, El Sarouel, Bouzaâroura, Bidari, 1er Mai, et le centre d’El Bouni. Cette opération s’est déroulée en coordination avec la députée chargée de l’Environnement et du cadre de vie, Mme Leïla Ziani, ainsi que le député chargé de la Construction et de l’Urbanisme par intérim, M. Ali Derbani, en collaboration avec les autorités sécuritaires, les chefs de secteurs et les ouvriers des équipes techniques. Par : Ikram Saker