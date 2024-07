Le théâtre romain PAR ANNABA-PATRIMOINE · PUBLIÉ 20 AOÛT 2016 · MIS À JOUR 30 AVRIL 2020 Théatre d’Hippone Le théâtre romain d’Annaba (ou plutôt d’Hippone, nom de la ville à l’époque romaine) est le plus large d’Afrique. Avec une capacité de 6000 places et une largeur de 100 mètres, il arrive en tête devant les théâtres africains de : Sabratha (Lybie) avec 92,6 m. de largeur Timgad (Algérie) : 63,6 m. Dougga (Tunisie) : 63,5 m. Djemila (Algérie) : 62 m. Dans le monde, il devance ceux d’Athènes (Grèce) et de Pompéi (Italie), avec respectivement 77 et 60 m. de largeur.