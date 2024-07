Mbappé: Combien se vend-il de maillots à son nom chaque jour ? Article de Emmanuel Bernard • 14 h •

Les maillots de Mbappé s’arrachent dans les espaces physiques et digitaux du Real Madrid. Les maillots de Mbappé s’arrachent dans les espaces physiques et digitaux du Real Madrid. Fournis par Sportune Sportivement, l’avenir dira à quel point la pioche est bonne. Si seulement elle l’est. Economiquement et médiatiquement parlant, l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid s’annonce déjà comme une opération financière exceptionnelle pour le club espagnol. Car avant même d’avoir porté les couleurs madrilènes, l’attaquant français génère des ventes de maillots record. Style complet et unique modesettravaux.fr Style complet et unique Sponsorisé Plus de 7 000 maillots de Mbappé vendus chaque jour Depuis le 11 juillet, date de mise en vente de la nouvelle tunique merengue, le média sportif AS rapporte que ce sont en moyenne 7 000 maillots floqués du numéro 9 de Mbappé qui s’écoulent quotidiennement, tant entre les espaces physiques officiels et digitaux du club madrilène. Ce dernier site web affiche d’ailleurs des délais de livraison pouvant aller jusqu’à huit semaines, signe de l’engouement phénoménal autour du joueur. Malgré un prix oscillant entre 135 et 185 euros (incluant l’écusson de la Ligue des Champions), la demande ne faiblit pas. Ces chiffres remarquables rappellent l’arrivée d’autres stars au Real Madrid. Cristiano Ronaldo avait généré la vente d’environ un million de maillots lors de sa première saison en 2009-2010, soit environ 3 300 unités par jour. David Beckham reste toutefois la référence en la matière, ayant atteint le million de maillots vendus en seulement six mois après son arrivée en 2003. Vidéo associée: Football : Mbappé réalise "son rêve" et enflamme Madrid (Dailymotion) Le Real Madrid 5e club qui en écoule le plus dans le foot européen Si la tendance se maintient, Mbappé pourrait bien surpasser ces records et confirmer son statut de phénomène marketing, renforçant ainsi la position du Real Madrid comme l’un des clubs les plus attractifs au monde. Rappelons que selon nos informations, le Real Madrid a écoulé l’équivalent de 1,4 millions de maillots en moyenne sur les 5 dernières saisons. Il est le 5e en Europe, mais avec Mbappé il peut espérer truster les sommets.