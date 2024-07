VIDEO : Les images impressionnantes de la présentation de Kylian Mbappé avec Zinédine Zidane au Bernabeu Artic

VIDEO : Les images impressionnantes de la présentation de Kylian Mbappé avec Zinédine Zidane au Bernabeu Article de Tom Courel • 20 h • 2 min de lecture Après sept années au PSG et une Coupe du monde en poche, Kylian Mbappé découvre le Real Madrid. Le capitaine de l'équipe de France est présent ce mardi 16 juillet Après sept années au PSG et une Coupe du monde en poche, Kylian Mbappé découvre le Real Madrid. Le capitaine de l'équipe de France est présent ce mardi 16 juillet, face aux supporteurs madrilènes, au Santiago Bernabeu. Découvrez les sublimes images de la présentation du nouveau numéro 9 avec Zinédine Zidane. C'est enfin le moment que tout le monde attend depuis quelques semaines, Kylian Mbappé fait son apparition au Santiago Bernabeu. Après une visite médicale et des autographes, le champion du monde est bel et bien dans la capitale. Le président Florentino Pérez est entré sur la pelouse, accompagné par la légende française et du Real Madrid (2001-2006) Zinédine Zidane pour l'accompagner. Ses parents sont présents pour l’accueillir. Le public est au maximum de sa forme pour célébrer la venue de l'attaquant Français et les images sont folles. Le club a même diffusé une vidéo de l'attaquant retraçant son enfance, avec également ses matchs durant les Coupes du monde 2018 et 2022. Découvrez le spectacle, les invités et la présentation du joueur dans le stade mythique des Merengue à l'heure du repas. Des stars du ballon rond sont présentes Plusieurs grands noms du Real Madrid sont présents au Santiago-Bernabéu, pour accueillir le prince de Bondy. Nous pouvons citer Alvaro Arbeloa (ancien défenseur, passé au club de 2004 à 2006, puis de 2009 à 2016), Santiago Solari (ancien milieu de terrain de 2000 à 2005) et Raul Gonzalez (ancien attaquant passé au club entre 1994 et 2010). Vidéo associée: Foot : Kylian Mbappé très attendu par les supporters du Real Madrid au stade Bernabeu (France24 (Video)) Video Player is loading. France24 (Video) Foot : Kylian Mbappé très attendu par les supporters du Real Madrid au stade Bernabeu D'autres personnes font également partie du public comme les enfants de la Fondation de Mbappé venus pour l’occasion. Ils sont installés dans les sièges positionnés devant l’estrade où le buteur a pris la parole. La cérémonie est magnifique.