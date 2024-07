«L'Amour A La Plage» par Niagara Ce soir, j'irai danser le Mambo Au Royal Casino, sous les lambris rococo La nuit viendra me faire oublier Tu me feras rêver Comme les chansons d'été refrain C'est l'amour à la plage (aou cha-cha-cha) Et mes yeux dans tes yeux (aou aou) Baisers et coquillages (aou cha-cha-cha) Entre toi et le bleu (aou aou) La mer, quand vient le temps des vacances C'est le temps de la danse Entre tes bras, toutes les nuits Et si j'ai le cœur tout retourné Là je t'embrasserai Jusqu'à la fin de l'été refrain Et si j'ai le cœur tout retourné Là je t'embrasserai Jusqu'à la fin de l'été