JO 2024 : les noms des 46 athlètes algériens qualifiés Sport Par: Rafik Tadjer 17 Juil. 2024 à 17:30 facebook

JO 2024 : les noms des 46 athlètes algériens qualifiés Sport Par: Rafik Tadjer 17 Juil. 2024 à 17:30 JO - PARIS L'Algérie va participer aux JO de Paris 2024 qui s'ouvrent le 26 juillet dans la capitale française avec 46 athlètes dont 19 femmes représentants 15 disciplines. La jeune gymnaste Kaylia Nemour, potentielle médaille d'or, va défendre les couleurs du pays, en gymnastique. Avec huit athlètes, l'athlétisme algérien arrive en tête des disciplines les plus représentées aux Jeux olympiques de Paris. Le demi-fondiste Djamel Sedjati est l'un des trois espoirs de médaille algériens aux JO de Paris 2024, avec Kaylia Nemour et Imane Khelif (boxe). Deux autres coureurs algériens, Slimane Moula et Mohamed-Ali Gouaned seront au top départ de la course du 800 m. L'Algérie ne présente aucun athlète dans le 1500 m, une épreuve de demi-fond où elle a brillé aux JO de Barcelone 1992 avec Hassiba Boulmerka, aux JO d'Atlanta en 1996 avec Noureddine Morceli et aux JO de Londres 2012 avec Toufik Makhloufi. Les cinq autres athlètes qui représentent l'Algérie dans l'athlétisme sont Mohamed Taher Yasser Triki (triple saut), Amine Bouanani (110m haies), Oussama Khennoussi (lancer du disque), Bilal Tabti (3000m steeple) et Zahra Tatar (lancer du marteau). Dans les luttes associées, l'Algérie sera représentée avec huit athlètes. Il s'agit de Abdelkarim Fergat (60 kg), Ishak Ghaiou (67 kg), Abdelkrim Ouakali (77 kg), Bachir Sid Azara (87 kg), Fadi Rouabah (97 kg) dans la lutte gréco-romaine, Fateh Benferdjallah (86 kg) dans la lutte libre et Ibtissem Doudou (50 kg), Chaima Fouzia Aouissi (57 kg) dans la lutte féminine. Dans la boxe, cinq boxeurs algériens ont réussi à se qualifier aux JO de Paris 2024. Il s'agit de Roumaissa Boualem (50 kg), Hadjila Khelif (60 kg), Imane Khelif (66 kg), Jugurtha Ait Bekka (63,5 kg) et Mourad Kadi (+92 kg). En escrime, l'Algérie est représentée aux JO par Salim Haroui (fleuret masculin), et quatre athlètes dans le sabre féminin par équipe. En judo, Amina Belkadi (-63 kg), Driss Messaoud (-73 kg) et Mehdi Lili (+100 kg) représentent l'Algérie. Dans le tir sportif, trois Algériens vont tenter de décrocher une médaille aux JO de Paris 2024. Il s'agit de Houda Chaâbi (10 mètres/ carabine à air comprimé), Samir Bouchireb (10 mètres/ pistolet à air comprimé) et Koceila Adoul (10 mètres/ carabine à air comprimé). Dans l'aviron, Sid Ali Boudina (Skiff poids léger), Nihad Benchadli (Skiff poids lourds) ont réussi à se qualifier aux Jeux olympiques. L'Algérie est représentée par le duo Koceila et Tanina Maameri dans le badminton, Nesrine Houili et Yacine Hamza dans le cyclisme, Mehdi Bouloussa et Lynda Loghraibi en tennis de table, Jaouad Syoud (200 m quatre nages) et Nesrine Medjahed (100 m nage libre) en natation, Caroll Bouzidi (kayak slalom) en canoë-kayak, Walid Bidani (+102 kg) en haltérophilie et Ramy Boudrouma (IQ Foil) en voile.