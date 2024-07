Le chiffre faramineux pour la préparation des athlètes algériens pour les JO Paris 2024 Par Zakaria S 18 juil

Le chiffre faramineux pour la préparation des athlètes algériens pour les JO Paris 2024 Par Zakaria S 18 juillet 2024 à 16:31 Le chef de la délégation algérienne aux Jeux Olympique Paris-2024, Kheireddine Barbari, a tenu hier une conférence de presse. Il révèle un chiffre faramineux concernant le cout de la préparation des athlètes algériens pour les JO. Le compte à rebours des Jeux Olympiques Paris-2024 (26 juillet-11 août) a déjà commencé. Comme tout le monde le sait, l’Algérie sera représentée par 46 athlètes, issus de 15 disciplines. Le Comité olympique et sportif algérien (COA) a désigné Kheireddine Barbari chef de la délégation algérienne à Paris. Ce dernier, a tenu hier une conférence de presse. Parmi les points importants qu’il a évoqués, c’est le volet financier. À cet effet, il a révélé que le coût de la préparation olympique “s’est élevé à 280 milliards de centimes, dont six milliards pour les bourses olympiques consacrées aux athlètes figurant dans le top 10 mondial”. “Je remercie les pouvoirs publics à leur tête le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hammad, qui ont mis tous les moyens nécessaires pour une préparation optimale de nos athlètes et respectant le programme des fédérations sportives”, a-t-il ajouté. Tous les espoirs reposent sur Nemour, Khelif et Sedjati Par ailleurs, Kheireddine Barbari se dit optimiste quant à une participation honorable des athlètes algériens aux Jeux Olympiques Paris-2024. Ses espoirs se reposent notamment sur Kaylia Nemour en Gymnastique, Imane Khelif en Boxe ou encore Amine Sedjati en Athlétisme pour gagner des médailles. “Nous sommes très satisfaits du nombre d’athlètes algériens qualifiés pour les JO 2024, notamment après avoir franchi avec brio les processus de qualification mis en place par les organisateurs. Pour nos chances de médailles je ne parlerai pas de pronostics, mais plutôt d’objectifs logiques suite aux résultats obtenus et les performances réalisées par nos athlètes lors du cycle olympique en cours”, a-t-il indiqué. Et d’ajouter : “Nos principales chances de médailles reposent sur la gymnaste Kaylia Nemour, la boxeuse Imane Khelif (66 kg) et le coureur du 800 m Djamel Sedjati”.