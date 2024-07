Un jeune algérien obtient une médaille d’or aux olympiades de mathématiques Société Par: Rédaction 20 Juil. 2

Un jeune algérien obtient une médaille d’or aux olympiades de mathématiques Société Par: Rédaction 20 Juil. 2024 à 21:10 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo Maths Par Pawel Kacperek | Adobe Stock Olympiades de mathématiques Chemseddine Derreche est un jeune algérien qui vient de se distinguer à l’international en décrochant une médaille d’or aux Olympiades de mathématiques qui se tiennent à Bath en Grande-Bretagne (11-22 juillet). Un exploit qui lui a valu les félicitations chaleureuses du président de la République Abdelmadjid Tebboune. « Grâce à toi et à ceux de ta trempe, l’Algérie est fière et s’enorgueillit… Merci Chemseddine et à tes parents pour ce grand et historique honneur », a écrit Abdelmadjid Tebboune sur les réseaux sociaux. C’est la première fois que l’Algérie obtient l’or aux olympiades de mathématiques. Élève au lycée des mathématiques de Kouba à Alger, Chemseddine Abdelali Derreche a obtenu son Baccalauréat, session 2023-2024, avec 18,05 de moyenne, précise la Radio algérienne. Algérie : la filière maths se distingue au Bac 2024 Ce lycée a obtenu un taux de réussite de 100% au Bac 2024 en Algérie. Et cette année, 82,25% des candidats de la filière mathématiques ont obtenu le Bac général. L’édition des olympiades de mathématiques de 2024 a vu la participation de 609 mathématiciens issus de 108 pays. Chemseddine Derreche a décroché l’or. Il a obtenu 29 points. Pour le classement, il a occupé la 47e position. Le Chinois Haojia Shi a obtenu 42 pts pour se classer premier. En 2023, Chemseddine Derreche a participé aux Olympiades de mathématiques au Japon. Il a obtenu la médaille de bronze. Il a été primé par le président de la République lors de la cérémonie de distinction des meilleurs lauréats aux examens du baccalauréat et du BEM 2023.