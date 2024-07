JO de Paris 2024 : les premiers athlètes algériens arrivés au village olympique Sport Par: Rafik Tadjer 21 Ju

JO de Paris 2024 : les premiers athlètes algériens arrivés au village olympique Sport Par: Rafik Tadjer 21 Juil. 2024 à 08:20 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo Par Delphotostock / Adobe Stock JO de Paris 2024. L’Algérie prend part aux Jeux olympiques de Paris 2024 avec 46 athlètes dans 15 disciplines. Au moins trois espoirs de médaille algériens participent au plus grand événement sportif de la planète, dont la boxeuse Imane Khelif qui est arrivée samedi au village olympique. Un premier groupe d’athlètes algériens, dont Imane Khelif est, en effet, arrivé samedi 20 juillet à Paris pour participer aux Jeux olympiques. Ils ont rejoint leur résidence au village olympique, a annoncé le Comité olympique algérien (COA) dans un communiqué. Ce premier groupe est composé de Romaisa Boualem, Hadjila Khelif, Imane Khelif (boxe), Nihed Benchadli (aviron), Carole Diana Bouzidi (canoë-kayak), Koceila Maamri, Thanina Maamri (badminton), Lynda Loghraibi (tennis de table) et Jaouad Syoud (natation). Un deuxième groupe a pris la direction de Paris pour s’installer au village olympique. Il est formé de l’entraîneur de Lynda Loghraibi, Mokrane Boukermane, Houcine Rabii, entraîneur de Mehdi Bouloussa (joueur de tennis de table), Ahcène Halim Djitli, entraîneur de badminton, ainsi que des membres de l’équipe médicale et des administrateurs. Trois espoirs de médaille aux JO de Paris 2024 Outre Imane Khelif, l’Algérie pourrait décrocher une médaille olympique grâce à la gymnaste Kaylia Nemour et à l’athlétisme avec le coureur de demi-fond Djamel Sedjati. La première est sur un nuage depuis plusieurs mois. Elle a gagné de nombreuses médailles dans les barres asymétriques en coupe du monde et vient de s’illustrer lors du championnat international de gymnastique « RomGym Trophy-2024 » à Bucarest fin juin, en remportant quatre médailles d’or. Kaylia Nemour donne rendez-vous à ses fans algériens et français pour le 1ᵉʳ, le 4 et le 5 août prochain, les finales du concours général, des barres asymétriques et de la poutre, sous réserve de qualification, qui est largement à la portée de cette jeune gymnaste de 17 ans. Le coureur de demi-fond Djamel Sedjati, 25 ans, a, lui aussi, envoyé des signaux positifs sur sa capacité à décrocher une médaille sur le 800 m. Début juillet à Paris puis à Monaco, au meeting de Ligue de diamant, l’Algérien a dominé ses adversaires. Aux JO de Paris 2024, Djamel Sedjati vise l’or et le record du monde que détient le Kényan David Rudisha depuis les Jeux olympiques de Londres en 2012.