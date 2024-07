Kaylia Nemour aux JO de Paris 2024 : trois dates à retenir Sport Par: Rafik Tadjer 20 Juil. 2024 à 18:00 face

Kaylia Nemour aux JO de Paris 2024 : trois dates à retenir Sport Par: Rafik Tadjer 20 Juil. 2024 à 18:00 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo Facebook - Stephanie Nemour Kaylia Nemour, gymnaste algérienne La gymnaste Kaylia Nemour donne rendez-vous aux Algériens pour les épreuves des jeux olympiques de Paris 2024 (26 juillet-11 août). Le grand événement planétaire débute dans cinq jours. L’Algérie y sera représentée pour la première fois dans 15 disciplines, par 46 athlètes. Kaylia Nemour est justement en tête des espoirs de médaille de l’Algérie. La jeune gymnaste de 17 ans, née et formée en France, a opté pour la nationalité sportive algérienne en mai 2023, après deux ans de bras de fer avec la Fédération française de gymnastique (FFG). Les médecins de cette dernière ont refusé de l’autoriser de reprendre la compétition après une opération aux genoux en 2021. Elle était alors âgée de 14 ans. Sous les couleurs de l’Algérie, elle a complètement relancé sa carrière, remportant notamment une médaille d’argent aux championnats du monde, une médaille d’or aux championnats d’Afrique et quatre de la même couleur en coupe du monde. Elle se présente aujourd’hui comme une candidate en puissance pour la médaille d’or olympique dans sa spécialité, les barres asymétriques. À quelques semaines des JO de Paris 2024, Kaylia Nemour s’est brillamment distinguée au tournoi RomGym Trophy de Bucarest (Roumanie), comptant pour la coupe du monde de la discipline. JO de Paris : Kaylia Nemour sera encouragée avec la même ardeur en Algérie et en France Kaylia Nemour est accueillie avec beaucoup d’enthousiasme en Algérie, sans perdre ses admirateurs en France. À Avoine, où elle évolue au club local d’Avoine-Beaumont Gymnastique, ses sorties sont toujours suivies avec le même intérêt. Comme les Algériens, les habitants de cette petite ville d’Indre-et-Loire attendent aussi avec impatience l’entrée en lice de Kaylia Nemour dans les épreuves des Jeux olympiques de Paris. La commune d’Avoine a prévu de diffuser les finales de tous les concours dans lesquels Kaylia est engagée. Sous réserve évidemment de qualification de la championne de gym pour les ultimes tours des JO de Paris 2024. JO de Paris 2024 : trois dates à retenir Sa mère Stéphanie Nemour, qui est par ailleurs présidente du club d’Avoine-Beaumont Gymnastique, a donné rendez-vous aux fans de sa fille, français et algériens, pour suivre ses performances aux JO de Paris 2024. La mère de Kaylia a aussi partagé le programme de diffusion des finales que Kaylia Nemour a de grandes chances de disputer. Il s’agit de la finale du concours général, jeudi 1er août à 18 h, celle des barres asymétriques dimanche 4 août à 15 h 30 et la finale des poutres lundi 5 août à 12 h. Les diffusions se feront à l’espace culturel d’Avoine et l’entrée sera libre. Outre Kaylia Nemour, l’Algérie place aussi ses espoirs de médailles sur la boxeuse Imène Khelif et le demi-fondiste Djamel Sedjati.