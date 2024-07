Olympiades Des Mathématiques En Grande-Bretagne: Le Président De La République Félicite Derrache Chemseddine A

Olympiades Des Mathématiques En Grande-Bretagne: Le Président De La République Félicite Derrache Chemseddine Abdelali Pour La Médaille D’or EDITEUR - 20 JUILLET 2024 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a félicité, samedi, Derrache Chemseddine Abdelali qui a offert à l’Algérie, pour la toute première fois, une médaille d’or aux Olympiades internationales des mathématiques (OIM), qui se sont déroulées en Grande-Bretagne, et pour avoir décroché son baccalauréat, en 2024, avec mention « Excellent ». « Derrache Chemseddine Abdelali… Un autre bourgeon qui vient d’éclore sur le sentier de la jeunesse algérienne montante… Il décroche son baccalauréat avec mention +Excellent+ cette année et offre à l’Algérie, pour la toute première fois, une médaille d’or aux Olympiades des mathématiques qui se sont déroulées en Grande-Bretagne », a écrit le président de la République sur son compte officiel sur les réseaux sociaux. « Tu fais partie de la trempe d’enfants dont l’Algérie peut s’enorgueillir… Merci à toi Chemseddine et à tes parents, pour cet honneur immense et historique que tu as offert à ta patrie », a ajouté le président de la République.