Sondage d’opinion sur le cyclisme à Annaba : Résultats encourageants et pistes adaptées… ikram saker by ikram saker 17 juillet 2024 in Annaba A A 0 0 SHARES 29 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter L’Association Annaba Bike City continue son sondage d’opinion organisé par le groupe “Bike to Work 23”. Cette enquête a pour objectif de recueillir les avis des citoyens afin de progresser dans la recherche de solutions et de maintenir un dialogue ouvert avec toutes les couches de la société annabie, passionnées par le cyclisme. Il s’adresse tant aux utilisateurs actuels de la bicyclette comme moyen de transport, qu’à ceux qui envisagent de le faire à l’avenir. L’Association annoncera les résultats obtenus à partir des 100 premiers participants, en espérant dépasser les 1000 pour donner plus de crédibilité aux données et rapprocher les statistiques de la réalité. Les résultats pourront, ensuite, être présentés aux responsables d’Annaba pour la création d’une ville adaptée aux cyclistes, avec des pistes cyclables sécurisées et séparées des routes. Actuellement, plusieurs secteurs ont participé à ce sondage et les taux de participation sont répartis suivant les différents secteurs publics. La direction de la Santé et de la Population de la wilaya d’Annaba affiche une participation de 13,3%, suivie de la direction de l’Education de la wilaya avec 8,9%. Les directions de l’Energie et des Mines, et celle de l’emploi de la wilaya affichent respectivement des taux de 6,7% et 4,4%. L’Université Badji Mokhtar – Annaba, le bureau de Poste de l’Avant-Port, les directions de l’Industrie et des Transports de la wilaya à 4,4% pour chacun des trois premiers et 2,2% pour la dernière. Les directions du Logement, et de l’Urbanisme, de l’Architecture et de la Construction de la wilaya ont, chacune d’elles, un taux de participation de 2,2%. Les autres secteurs représentent 46,7% des réponses. Ce sondage a connu la participation de personnes de différents âges, avec une participation masculine significativement plus élevée que celle féminine. Les avis recueillis varient entre ceux qui ont déjà utilisé le vélo pour aller au travail, représentant 36,6% des réponses, et ceux qui n’ont jamais utilisé le vélo dans ce contexte, représentant 34,7%. Par ailleurs, 15,8% des participants ont indiqué qu’ils n’ont jamais utilisé la bicyclette pour se rendre au travail, car ils n’en possèdent pas. D’autres avis soulignent la nécessité de disposer de pistes cyclables sécurisées, tandis que certains insistent sur l’importance d’apprendre à utiliser les vélos. Cette répartition montre un engagement variable entre les différents secteurs, mais souligne l’importance d’une participation accrue pour obtenir un échantillon représentatif. Par : I.S