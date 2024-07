Annaba se mobilise pour des plages propres : Une initiative à saluer mehdi amarouayach by mehdi amarouayach 1

Annaba se mobilise pour des plages propres : Une initiative à saluer mehdi amarouayach by mehdi amarouayach 17 juillet 2024 in Annaba A A 0 0 SHARES 23 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Les services municipaux de la ville d’Annaba ont lancé, récemment, une vaste campagne de nettoyage, visant à assainir les plages Rizzi Amor et En-Nasr. Mobilisant toutes les ressources humaines et logistiques disponibles, cette opération a permis de collecter une grande quantité de déchets jonchant ces plages populaires. Cette campagne fait suite aux directives émises par le secrétaire général de la wilaya, lors de sa visite de terrain pour évaluer l’état des plages de la région. Lors de cette inspection, il a visité plusieurs plages, dont celles de Rizzi Amor, Aïn Achir, Refès Zahouane, Kharrouba et EnNasr, soulignant l’urgence de nettoyer ces espaces publics. Outre le nettoyage des plages, cette initiative comprend également les efforts pour assainir les espaces publics adjacents, tels que les toilettes publiques et les douches. Le but est de garantir un environnement propre et accueillant aux estivants durant toute la saison estivale. Parallèlement aux efforts de nettoiement, le Bureau Communal de la Santé d’Annaba a lancé une campagne de sensibilisation, visant les citoyens et les estivants. Des brochures éducatives sont distribuées, incitant les visiteurs à adopter des pratiques respectueuses de l’environnement. Sous le slogan “Contribuez avec nous à instaurer des pratiques nécessaires et positives pour maintenir la propreté des plages”, cette campagne encourage les estivants à apporter un sac plastique pour collecter leurs propres déchets, à utiliser les poubelles disponibles sur les plages pour jeter les ordures et à trier les déchets plastiques et les déposer dans les conteneurs appropriés. Les autorités insistent sur le fait que la propreté des plages et la santé des estivants sont étroitement liées à des gestes simples de la part des citoyens. En adoptant ces pratiques, non seulement les efforts de nettoyage seront facilités, mais l’esthétique et l’environnement des plages seront également préservés. Cette initiative vise à transformer ces comportements en habitudes quotidiennes et en une culture partagée au sein de la communauté. En effet, la coopération des citoyens est essentielle pour maintenir la propreté des plages et garantir un environnement sain et agréable pour tous. Par : Mahdi AMA