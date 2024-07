JO de Paris 2024 : le stand Algérie séduit avec une belle ambiance Sport Par: Merzouk A. 21 Juil. 2024 à 12:3

JO de Paris 2024 : le stand Algérie séduit avec une belle ambiance Sport Par: Merzouk A. 21 Juil. 2024 à 12:37 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo Par JeanLuc Ichard - stock.adobe.com JO de Paris 2024 Paris s’apprête à accueillir les Jeux olympiques 2024 du 26 juillet au 11 août 2024. À quelques jours de la cérémonie d’ouverture de l’événement planétaire, la fan zone « station Afrique » a été inaugurée, samedi 20 juillet. C’est la petite commune de l’île-Saint-Denis qui abritera les festivités de la station Afrique tout au long des Jeux olympiques de Paris 2024. Une vingtaine de pays africains, dont l’Algérie, sont représentés dans cette fan zone dédiée à la culture et au sport africain. Le stand Algérie au niveau de la station Afrique des JO de Pairs Durant la cérémonie d’ouverture, tenue samedi au stade Robert-César, de nombreuses activités culturelles, animées par les stands de chaque pays représenté, ont eu lieu. La soirée d’inauguration a été marquée par le concert gratuit de Sequenza 9.3, l’ensemble vocal « made in » Seine-Saint-Denis, et de l’artiste sénégalaise Senny Camara. Au niveau du stand Algérie, ouvert le même jour au niveau de l’espace des festivités de la station Afrique, les représentants ont préparé une belle ambiance aux couleurs de l’Algérie. Dans une vidéo réalisée à l’occasion, l’influenceur algérien Ilyas Bgeriche, connu sur TikTok sous le pseudo d’Iyasoony, a fait le tour du stand Algérie. « Aujourd’hui, c’est l’ouverture de la station Afrique pour les JO de Paris et voici le pavillon Algérie », a d’emblée déclaré l’infatigable défenseur du patrimoine algérien en France. L’Algérie en force dans la station Afrique des Jeux olympiques 2024 de Paris Au niveau de l’espace réservé à l’Algérie, l’ouverture a été faite dans une ambiance typique (musique, plats traditionnels, expositions artisanales algériennes…), le tout en forte présence des couleurs nationales. Durant les trois prochaines semaines, les visiteurs pourront découvrir beaucoup de choses en lien avec le patrimoine algérien : de la gastronomie, des expositions vestimentaires, des tapis, des souvenirs. Divers produits du terroir algérien seront également présents tout au long de la durée des JO de Paris. JEUX OLYMPIQUES : STAND ALGERIE a la station afrique. 📍Stade Robert Cesar : 59 quai de la marine 93450. Acces gratuit jusqu’au 11 aout 2024. ♬ son original – iyasoony L’accès aux festivités prévues dans la station Afrique est « gratuit », précise l’intervenant. Les Algériens de France voulant profiter du stand de leur pays d’origine pourront donc y accéder gratuitement. Jeudi 25 juillet, soit la veille de l’ouverture des JO de Paris, « il y aura une journée dédiée à l’Algérie », avec au programme, des animations, des concerts, des concours… Pour la soirée musicale, prévue de 18 à 23 h, de nombreux artistes sont à l’affiche, dont Chaba Zahouania, Raina Rai, RimK, le groupe Amzik, Diwan de Béchar, Kamel El Harrachi … À noter que la station Afrique est située à quelques encablures du Stade de France et à seulement 2 km du village des athlètes. La station, dont le stand algérien, va donc vivre durant trois semaines, au cœur des Jeux olympiques de Paris.