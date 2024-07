La nouvelle bataille de Fayza Lamari, la mère de Kylian Mbappé Sport Par: Rafik Tadjer 21 Juil. 2024 à 17:30 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo Faiza LamariSource : Facebook Faiza Lamari Faiza Lamari La mère de Kylian Mbappé, l’Algérienne Fayza Lamari, est une femme de défis. Elle en a relevé plusieurs jusque-là, le dernier en date étant celui d’accompagner son fils vers son rêve d’enfance, celui de jouer pour le Real Madrid, le meilleur club du monde. Fayza Lamari se tourne désormais vers le passé pour régler quelques comptes avec le Paris Saint-Germain que le meilleur footballeur français vient de quitter pour le club espagnol. Des comptes à plusieurs dizaines de millions d’euros. Le Real Madrid a fait une excellente affaire en recrutant ce mois de juillet l’un des meilleurs joueurs du monde du moment sans rien payer à son ancien club. Le capitaine de l’équipe de France était en effet en fin de contrat avec le PSG et est donc arrivé libre dans la capitale espagnole. À la fin de la saison passée, il avait refusé de prolonger son contrat avec le club qui lui avait pourtant offert le plus gros salaire de l’histoire du football. Kylian Mbappé au Real Madrid, un rêve d’enfance Au Real aussi, Kylian Mbappe aura le plus gros salaire de l’histoire du club, plus que ce que percevait Cristiano Ronaldo. Mais ce n’est pas pour autant qu’il laissera tomber ses impayés au PSG. D’autant plus que les gérants qataris du club français lui doivent une belle somme : on parle de 80 millions d’euros représentant les primes de fin de saison prévues dans son contrat et deux mois de salaire. En ne lui versant pas l’intégralité de son dû, les dirigeants du club parisien espéraient peut-être amortir le départ gratuit de leur meilleur joueur. Mais celui-ci et sa famille comptent récupérer leur argent au dernier sou. Fayza Lamari, qui gère la carrière de son fils, y veille. Kylian Mbappé – PSG : Fayza Lamari ne compte rien lâcher Selon de nombreux médias français, dont Footmercato, les Mbappé réclameraient environ 100 millions d’euros au PSG. Dans un entretien au Parisien après la cérémonie de présentation de Kylian Mbappé au Real Madrid mardi 16 juillet, Fayza Lamari a évoqué le départ de son fils du PSG, mais aussi le litige financier qui oppose les deux parties. Pour elle, la séparation avec le club français est comparable à un « divorce ». Cela, tout en reconnaissant qu’il y a eu des « points positifs » dans le passage de Kylian Mbappé au PSG qui reste tout de même « le club qui lui a fait confiance à 18 ans ». « Tout n’a pas marché non plus, mais en tout cas il a été au bout », a-t-elle tempéré. Abordant la question qui fâche, celle du litige financier, Fayza Lamari dit espérer une rapide issue, mais ne compte rien lâcher. « C’est désormais entre les mains des représentants de Kylian. Je fais confiance au PSG pour que tout rentre dans l’ordre. J’espère que cela ne viendra pas ternir tout ce qu’on a vécu. On vient de recevoir un courrier de réponse de leur part. Des décisions vont être prises », a-t-elle fait savoir. Interrogée si elle ira en justice si un accord à l’amiable n’est pas trouvé, Fayza Lamari a répondu par l’affirmative : « Si on n’a pas le choix, oui, forcément. Maintenant, j’espère vraiment que le contrat qu’on a signé il y a deux ans sera respecté ». Les dirigeants du PSG sont avertis. Fayza Lamari est une femme dure en affaires.