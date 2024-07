Du nouveau pour le projet du câble électrique sous-marin Algérie- Europe Économie Par: Ali Idir 21 Juil. 2024 à 18:08 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo Par lookme / Adobe Stock Panneau d'avertissement : câble électrique sous-marin Après le gaz, l’électricité. L’Algérie continue de renforcer ses positions de principal fournisseur d’énergie de l’Europe du sud. Un nouveau projet de construction d’un câble électrique sous-marin pour transporter l’électricité produite en Algérie vers l’Europe devrait bientôt voir jour. La nouvelle a été donnée ce dimanche 21 juillet par le ministre de l’Énergie et des Mines Mohamed Arkab. « Sonatrach et Sonelgaz se préparent à signer des contrats pour la réalisation d’un câble électrique sous-marin reliant l’Algérie à l’Europe, qui permettra à l’Algérie d’exporter de l’électricité traditionnelle produite à partir du gaz naturel et de l’électricité produite à partir de sources alternatives et renouvelables », a déclaré Mohamed Arkab à la presse en marge d’une visite au Centre de gestion du système électrique du groupe Sonelgaz qui est le monopole public de production d’électricité en Algérie. Selon le ministre, ces contrats seront signés avec des « partenaires étrangers », sans donner de noms. Mohamed Arkab a souligné l’importance de ce projet « historique » pour l’Algérie. L’Algérie va exporter de l’électricité vers l’Europe Il a indiqué que les travaux de construction de ce câble, le premier du genre entre l’Algérie et l’Europe, débuteront immédiatement après la signature des contrats. Le ministre de l’Énergie n’a pas précisé vers quel pays sera dirigé ce câble électrique sous-marin. Ce projet a été évoqué pour la première fois lors de la visite du président Abdelmadjid Tebboune en Italie en mai 2022. À Rome, le chef de l’État a déclaré : « Nous avons proposé la réalisation d’un câble sous-marin entre l’Algérie et l’Italie, à travers lequel nous pourrons approvisionner l’Italie et une partie de l’Europe en énergie électrique. L’Algérie est reliée à l’Europe avec deux gazoducs. Le Medgaz permet d’exporter le gaz algérien vers l’Espagne et le Galsi qui achemine le gaz du Sahara algérien vers l’Italie. L’annonce de la construction du câble survient alors que la consommation de l’électricité en Algérie bat tous les records cet été, avec un pic de 19.135 MGW atteint jeudi 18 juillet.