Voyage : l’Algérie, l’une des meilleures alternatives à l’Europe, selon un magazine américain Société Par: Me

Voyage : l’Algérie, l’une des meilleures alternatives à l’Europe, selon un magazine américain Société Par: Merzouk A 22 Juil. 2024 à 09:45 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo Par Li / Adobe Stock Vue sur Santa Cruz à Oran en Algérie. L’Algérie, en tant que destination touristique méditerranéenne, ne cesse d’attirer l’attention des voyagistes et des médias spécialisés dans les voyages. Elle vient de paraître dans une sélection de quatre destinations, élaborée par Travel Off Path, un média américain de renommée dans le domaine des voyages. Eaux turquoise, températures estivales, magnifiques vieilles villes datant de l’Antiquité… Rien ne vaut un été méditerranéen. Cependant, tous les pays populaires de la Méditerranée sont actuellement confrontés à un afflux massif de touristes. En Espagne, les locaux manifestent régulièrement contre le tourisme de masse, prenant parfois directement les touristes pour cible. En Italie, la plupart des destinations populaires, dont Venise et Portofino, adoptent des mesures strictes à l’encontre des visiteurs, en raison notamment du surtourisme. En plus de ce phénomène, qui ne manque pas de dissuader plus d’un, les tarifs des séjours deviennent de plus en plus hors de prix, à cause de la forte demande sur ces hauts lieux de tourisme. L’Algérie est « l’un des derniers joyaux cachés du bassin méditerranéen » Travel Off Path, média américain d’actualité de voyages, rappelle toutefois que « l’Europe n’est pas le seul continent à offrir un accès à la Méditerranée ». Cette mer est également bordée par l’Afrique du Nord et le côté occidental de l’Asie. Le média précise que trois pays nord-Africains proposent « une cuisine tout aussi savoureuse, des paysages côtiers magnifiques et une culture fascinante », mais à une seule différence près par rapport à l’Europe : « Ils sont beaucoup, beaucoup moins chers pour les touristes ». Dans sa sélection des pays méditerranéens proposant des offres moins chères que les pays européens, le site spécialisé cite l’Algérie, aux côtés de la Tunisie, du Maroc et de la Turquie, pays méditerranéen de la partie occidentale de l’Asie. D’ailleurs, Travel Off Path souligne, en s’adressant particulièrement aux touristes américains, que l’Algérie est « l’un des derniers joyaux cachés du bassin méditerranéen ». C’est aussi un pays que la plupart des visiteurs de l’Afrique du Nord, aussi aventureux qu’ils puissent être, ont tendance à ignorer « en raison de la complexité des réglementations en matière de visa ». « 550 dollars est une estimation sûre pour un séjour en Algérie » Mais malgré les difficultés pouvant se dresser devant les touristes qui envisagent de visiter ce pays, une fois sur place, ils découvrent « de longs kilomètres de sable doux bordé d’eaux turquoise ». Actuellement, les touristes étrangers ont deux options pour se rendre en Algérie. Ils doivent, soit soumettre eux-mêmes une demande de visa à un consulat algérien à l’étranger, soit passer par une agence de voyages agréée pour bénéficier du régime de visa à l’arrivée. En plus de l’accueil chaleureux réservé par les Algériens, les visiteurs du pays découvrent un mélange exceptionnel de civilisations. Des villes de l’époque coloniale construites par les Français, des influences turques avec des citadelles ottomanes intactes, de magnifiques ruines romaines… « La liste des merveilles algériennes, qu’elles soient naturelles ou artificielles, est vraiment infinie », note le média. Pour le coût d’un séjour en Algérie, ce pays méditerranéen offre le meilleur rapport qualité/prix, la monnaie nationale étant très faible face à l’euro et au dollar. « Mettre de côté 201 dollars pour les repas et 350 dollars pour les hôtels est une estimation sûre » pour un séjour, selon les estimations du voyagiste.