Les inscriptions universitaires 2024 débutent ce mardi : Voici toutes les nouveautés Par Amina Aouadi 21 juil

Les inscriptions universitaires 2024 débutent ce mardi : Voici toutes les nouveautés Par Amina Aouadi 21 juillet 2024 à 17:32 Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a finalisé les préparatifs organisationnels et techniques pour l’accueil et l’inscription des nouveaux bacheliers, a annoncé ce dimanche, le conseiller du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique chargé du numérique et de la statistique informative, Abd El Djabbar Daoudi. Selon ce dernier, les inscriptions universitaires pour les nouveaux bacheliers en Algérie débutent ce mardi 23 juillet 2024 et se poursuivront jusqu’au samedi 27 juillet 2024. 🟢 À LIRE AUSSI : Inscription universitaire 2024 : dates clés, applications mobiles et processus numérisé Dans une interview accordée à la Chaîne 1 de la Radio Algérienne, M. Daoudi a précisé que les 115 établissements universitaires accueilleront cette année le plus grand nombre d’étudiants depuis l’indépendance, avec une augmentation de plus de 8,23% par rapport à l’année dernière. Il a souligné que les inscriptions se feront exclusivement en ligne à toutes les étapes. M. Daoudi a révélé la mise en place d’un portail électronique comprenant trois plateformes pour accompagner les nouveaux bacheliers dans leur choix d’orientation : “Votre orientation” (توجيهك): cette plateforme présente le guide ministériel d’orientation des bacheliers et offre une fonctionnalité interactive. Elle a été enrichie cette année par l’ajout de la langue anglaise en plus de l’arabe et du français, ainsi que d’une rubrique explicative des codes des différentes spécialités. “Découvrez votre opportunité” (اكتشف فرصتك) : cette plateforme dotée d’intelligence artificielle : est un outil d’aide à l’orientation qui permet aux étudiants de simuler et de choisir les spécialités les mieux adaptées à leurs profils. Il est capable de traiter plus de dix millions de points sur les cinq dernières années, permettant ainsi de comparer les taux de réussite par spécialité et par étudiant. “Traçage du parcours” “تكوين المسار” : cette application permet aux étudiants de découvrir leurs parcours professionnels après avoir choisi leur formation et leur spécialité. Elle offre également un espace d’information sur les services universitaires, les contacts et les données utiles. Inscription universitaire 2024-2025 : un afflux record d’étudiants attendu à la rentrée En prévision de la rentrée universitaire 2024-2025, M. Daoudi a annoncé l’introduction de nouvelles spécialités, dont la plus notable est la création de l’École nationale supérieure de cybersécurité au pôle scientifique et technologique de Sidi Abdallah, portant le nom du chahid Abdelhafid Ihaddaden (Abdelhafid Ihaddaden est le premier ingénieur atomicien algérien et le premier africain diplômé en énergie nucléaire). 🟢 À LIRE AUSSI : CHOIX BAC 2024 : le guide des écoles supérieures les plus prestigieuses en Algérie “Cette école est un projet phare et stratégique car elle concerne la garantie de la souveraineté numérique du pays“, a déclaré M. Daoudi. “Elle est placée sous la double tutelle des ministères de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de la Défense nationale, et nous nous attendons à ce qu’elle attire un grand nombre de bacheliers brillants de 2024.” Double diplôme : l’Algérie innove dans son offre de formation universitaire Parmi les autres nouveautés, M. Daoudi a cité l’introduction du “double diplôme“. Avec un seul baccalauréat, les étudiants pourront désormais suivre des études dans deux spécialités différentes et obtenir, en trois ou cinq ans de formation, deux diplômes dans deux domaines distincts. “Dans le domaine des sciences médicales, et pour la première fois, les étudiants bénéficieront d’un double diplôme dans le cadre de cinq nouvelles offres de formation en sciences médicales, y compris la formation de médecins spécialistes en intelligence artificielle, en traitement des mégadonnées et en bioinformatique”, a ajouté M. Daoudi. 🟢 À LIRE AUSSI : BAC 2024 : voici la nouvelle moyenne d’dmission aux études en médecine Enfin, répondant à la dynamique économique du pays, M. Daoudi a fait état de l’introduction de nouvelles spécialités dans certaines villes, comme la spécialité “Génie textile” à l’Université de Rélizane, qui est devenue un pôle de l’industrie textile en Algérie. Dans ce cadre, le conseiller du ministre a également annoncé l’introduction de cinq offres dans le cadre du réseau thématique dans le domaine des industries des technologies automobiles, en vue de la création d’une véritable base industrielle en adéquation avec la volonté politique claire de soutenir l’industrie automobile en Algérie.