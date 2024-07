MORT DE TONTON DAVID: LES CINQ TUBES QUI ONT FAIT SA LÉGENDE Jérôme Lachasse Le 17/02/2021 à 8:14 PartagerTwit

MORT DE TONTON DAVID: LES CINQ TUBES QUI ONT FAIT SA LÉGENDE Jérôme Lachasse Le 17/02/2021 à 8:14 PartagerTwitter Tonton David le 20 février 1999, à l'Olympia à Paris, au soir des 14e Victoires de la musique Tonton David le 20 février 1999, à l'Olympia à Paris, au soir des 14e Victoires de la musique - Pierre Verdy - AFP Le chanteur, figure du reggae en France, est mort ce mardi à l'âge de 53 ans. Réécoutez les plus grands tubes de sa carrière. Tonton David, figure du reggae en France, célèbre pour son tube Chacun sa route dans les années 1990, est mort à l'âge de 53 ans, ont indiqué un de ses enfants et son ancien manager à l'AFP. Le chanteur s'était imposé comme un des piliers du reggae français au début des années 1990 avec ses albums Le Blues des racailles (1991) et Allez leur dire (1994), tous les deux certifiés disque d'or. Son dernier album, Ma Gouille, était sorti en 2009. Les hommages ont fleuri sur les réseaux sociaux. "Repose en paix Tonton David, le Blues des racailles, toute ma jeunesse", a ainsi posté l'acteur Omar Sy, avec un lien vers ce titre de l'artiste. Sur Instagram, Pierpoljak, autre voix du reggae en France, s'est dit "dévasté" par la mort de son "ami". De Peuples du monde à Sûr et certain en passant par Chacun sa route et My Numer One, réécoutez les plus grands tubes de Tonton David. "Peuples du monde" (1990) En 1990, Tonton David se fait connaître avec Peuples du monde, morceau disponible sur l’album collectif Rapattitude et son disque Le Blues des Racailles. Le morceau est célèbre notamment pour son introduction: "Issus d'un peuple qui a beaucoup souffert/Nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir". Mathieu Kassovitz, le réalisateur de La Haine, signe le clip de ce puissant hymne anti-raciste. "Chacun sa route" (1994) Interprété par le groupe KOD & Katché & Oryema, composé de Manu Katché, Geoffrey Oryema et Tonton David, Chacun sa route est le titre le plus emblématique de Tonton David. À noter la présence aux claviers de Tyrone Downie, un complice de Bob Marley, rappelle Le Monde. Chacun sa route est à jamais associé au film Un indien dans la ville, la comédie culte avec Thierry Lhermitte et Patrick Timsit qui avait séduit plus de huit millions de spectateurs en 1994. Chacun sa route se hisse cette année-là à la troisième place des meilleures ventes en France. "On a vendu beaucoup de singles et très peu d'albums parce que c'était une B.O. bidon", avait-il raconté au Parisien en 1999. "Ce fut une très mauvaise expérience. Ma revanche, c'est que ce soit le seul morceau que j'ai écrit sur ce disque qui fasse un carton." Nommé aux Victoires de la Musique en 1995 dans la catégorie Révélation variétés masculine, Tonton David s'était incliné face à Gérald de Palmas. "Sûr et certain" (1994) Autre tube de Tonton David, Sûr et certain dénonce les dérives du système: "Nous sommes dans la zone rouge le système nous assomme / Maquillage, des bavures policières / Falsification de l'histoire", chante-t-il, avant d'ajouter: "Car je suis sûr sûr / Qu'on nous prend pour des cons / Oui j'en suis certain / Quelque chose ne tourne pas rond." Un morceau dans lequel il critique également la montée du Front national. Grâce au succès de Sûr et certain, il participe aux Enfoirés en 1993. "My Number one" (1994) Morceau dédié aux mères, My number one est un des titres les plus tendres de Tonton David, avec un refrain entêtant: "Il y a tant de femmes dans mon cœur mais c'est elle ma number one / Allez leur dire ça pour moi." "Il marche seul" (1994) Dans cet autre tube de son album phare Allez leur dire, Tonton David rend hommage aux invisibles de la société et aux sans-abris: "Il marche sans but, sans s'arrêter / À se demander où ce soir il va pouvoir coucher / Il dort dans le froid hiver comme été / Soit dans un parc ou dans une cage d'escalier." SUR LE MÊME SUJET Mort du chanteur Tonton David à l'âge de 53 ans Après la sortie d'Allez leur dire, Tonton David n'a jamais retrouvé de succès similaire. Il avait fini par quitter Paris pour la Moselle il y a une dizaine d'années. Il réfléchissait depuis à un nouvel album: "Je n'ai jamais été un mec à la mode", avait-il résumé dans les colonnes du Parisien. "Je suis devenu une sorte d'amuseur bien content de son sort." https://twitter.com/J_Lachasse Jérôme Lachasse