En 2023, l’Algérie affiche l’un des taux de divorce les plus élevés d’Afrique Par Lamia F 5 novembre 2023 à 2

En 2023, l’Algérie affiche l’un des taux de divorce les plus élevés d’Afrique Par Lamia F 5 novembre 2023 à 20:46 La famille a une importance cruciale à l’échelle mondiale et peut être considérée comme les fondations des nations. Même si elle représente la plus petite unité au sein de la société, les dynamiques familiales ont le pouvoir d’influencer la communauté plus vaste, participant ainsi à l’orientation de son développement et de son progrès. Malgré sa taille modeste, la famille n’est pas à l’abri de défis. Les ruptures familiales sont une réalité répandue dans le monde entier, y compris en Afrique. Le continent est souvent loué pour ses liens familiaux solides et ses valeurs communautaires, mais il connaît actuellement une transformation de son paysage matrimonial. La plateforme de vote sociale Wisevoter a récemment révélé une étude sur les taux de divorce des divers pays du monde. Et l’Algérie fait partie des pays africains où les couples mariés se syéparent le plus en 2023. Taux de divorce : à quelle fréquence se séparent les couples algériens en 2023 ? D’un côté, l’Afrique demeure ancrée dans des traditions séculaires, affichant un engagement inébranlable envers la communauté, la famille et la préservation des valeurs culturelles. D’un autre, les processus rapides d’urbanisation, de modernisation et de mondialisation ont déclenché une vague de transformation remettant en question ces traditions profondément enracinées. En conséquence, une nette augmentation des divorces est observée. Le divorce en Algérie ne cesse de gagner du terrain, selon les dernières statistiques. En 2023, le pays est classé parmi les nations africaines où les séparations légales sont les plus courantes, avec un taux de 1,6 pour 1 000 unions. Cette tendance place l’Algérie au 53ᵉ rang mondial en termes de taux de divorce. Le phénomène du divorce en Algérie est le reflet de changements sociaux et culturels profonds. Les femmes, de plus en plus instruites et indépendantes, cherchent leur autonomie et leur épanouissement personnel, ce qui a contribué à la montée des taux de divorce. Quel est le taux de divorce des divers pays africains en 2023 ? Toujours selon Wisevoter, le top 3 africain en termes de divorce se constitue comme suit : la Libye, l’Égypte et l’île Maurice, qui affichent les taux de divorce les plus élevés, avec respectivement 2,5, 2,2 et 1,7 divorce pour 1 000 mariages. L’Algérie suit de près et occupe la 4ᵉ position du classement. Les Seychelles, le Soudan et l’Afrique du Sud occupent respectivement les 5e, 6e et 7e places du classement, avec des taux de divorce légèrement plus bas, soit 1,5, 1,5 et 0,6 pour 1 000 unions.