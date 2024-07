Flamants roses et détresse à plusieurs visages par Abdou Benabbou Superbe initiative que celle engagée par u

Flamants roses et détresse à plusieurs visages par Abdou Benabbou Superbe initiative que celle engagée par un collectif de volontaires citoyens à Oum El Bouaghi pour sauver des centaines de flamants roses mourants. Leur engagement a une significative densité humaine qui nous éloigne du constat des comportements insensés des idiots dans la rue qui chagrine journellement la communauté. Il y a du répit que procure dans l'âme l'action des volontaires par la conscience heureuse qu'ils affichent et la droiture de leur élan intelligent ne s'arrête sûrement pas au sauvetage de quelques animaux. Elle prouve que la bonne graine humaine est présente, qui dans la discrétion a une vision parfaite du devenir obscur du monde et qu'il faille avec corps et âme s'impliquer dans l'environnement. Mine de rien, ils attestent que le sauvetage des flamants roses en détresse est d'abord leur propre sauvetage personnel. Leur sollicitude n'a pourtant rien d'exceptionnel en apparence. L'exceptionnel dans la salvatrice prise de conscience que l'on voudrait généralisée face aux grands maux menaçant la planète. Tout en étant simple et aisée, elle est d'une importance extrême. Elle est tout aussi simple que d'économiser l'eau, principale sève de vie ou de se préoccuper de l'entretien des poubelles. Ce faisant, il sera plus facile de se conformer aux bonnes règles de l'existence et peut-être de dévier la rage malfaisante de la nature. De tels engagements, il en faudrait encore car les prévisions des catastrophes naturelles sont pléthores. A prêter l'oreille et l'esprit aux spécialistes et aux connaisseurs des domaines de l'environnement et de la nature, des trombes du ciel et de la terre sont inscrites dans un futur proche. Le réveil de la plupart des volcans, le dédoublement des séismes, les sécheresses qui s'étendent, le dramatique jeu de yoyo de la météo, ne sont pas anodins. Le réchauffement climatique sans cesse décrié n'est qu'un tentacule d'un ogre tapi décidé probablement à en finir avec les espèces. Les drames et les catastrophes répétés en tous lieux ont l'air d'annoncer une nouvelle ère géologique.