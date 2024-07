B... comme Biden, Bouteflika.. Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 23-07-2024, 11:00 Bouteflika avait un problème physique qui le confinait dans un fauteuil roulant, l'empêchant d'apparaître en public durant de nombreuses années. Joe Biden peut encore marcher, parler et voir, mais ses fréquentes divagations et ses sorties lunaires ont mis en relief l'altération de ses capacités mentales. Lorsqu'il est devenu inapte, à la veille d'une importante échéance électorale, le système démocratique a fonctionné pour l'écarter. Chez nous, non seulement on a adapté la Constitution aux désirs du prince, mais trois, quatre mandats n'ont pas suffi à satisfaire un appétit peu commun du pouvoir. Les véritables bénéficiaires de cette situation, les membres actifs de l'oligarchie mafieuse, voulaient que ça dure éternellement mais le peuple a dit «non» au cinquième round ! Contrairement au système américain, le nôtre n'avait aucun dispositif intérieur pour obliger Bouteflika à abandonner le poste de président de la République. Pourtant, le président déchu le fera malgré lui, poussé par l'armée qui l'obligera à se présenter devant le Conseil constitutionnel. En 1965, la dérive islamo-gauchiste de Ben Bella (mélange intrigant d'idéologies n'ayant aucun lien avec l'appellation inventée par les réactionnaires en France), la répression des patriotes et notamment des figures historiques ainsi que le risque de guerre civile ont poussé l'armée à intervenir. Ce fut le réajustement révolutionnaire du 19 juin 1965. En 1992, quand la situation politique connaissait une impasse périlleuse, l'armée intervint à nouveau et lorsque le pays fut mis à feu et à sang par les terroristes islamistes, c'est encore l'armée qui sauva la République. Et quand le traître Saâdani, qui se la coule douce au Maroc, avait insulté l'armée en brandissant un «pouvoir civil» composé majoritairement de voleurs et de corrompus et incapable d'éteindre le feu allumé par les traîtres à Ghardaïa, c'est le «pouvoir militaire» qui a calmé la situation. Même pour sécuriser le baccalauréat après les scandales en série, l'armée est intervenue. Enfin, quand le peuple est sorti massivement dans la rue, l'armée ne l'a pas réprimé, mais l'a accompagné jusqu'à la sortie de crise. Aux USA, c'est le fonctionnement démocratique qui met un terme aux errements antidémocratiques. En Algérie, et en l'absence de ce fonctionnement démocratique, l'armée a toujours agi pour éviter le pire. Qu’elle en soit remerciée et les Algériens sont nombreux à le faire avec un fort accent patriotique sur les réseaux sociaux. L'idéal serait que nos institutions démocratiques fonctionnent normalement et corrigent les défaillances par elles-mêmes, sans impliquer l'ANP qui a fort à faire dans son domaine d'activité. C'est tout l'effort à faire par cette Algérie qui travaille inlassablement à la stabilisation du pays, son développement équilibré, l'épanouissement de sa population, et qui doit s'attaquer inévitablement au chantier de la véritable démocratisation. Et ce sera du sérieux, pas quelque chose d'éphémère comme on l'a vu tant de fois. Sérieux et solide comme tout ce qui est fait par le nouveau pouvoir dans tous les domaines. Cela demande du temps, des textes adaptés et des hommes prêts à relever le défi, loin des saltimbanques du folklore politicien qui n'apparaissent qu'une fois tous les cinq ans ! Ou de ceux qui pensent toujours que brandir des cadres hors norme du «leader respecté et bien aimé» peut leur rapporter gros. M. F.