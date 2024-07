Placette Salah Eddine El Ayoubi (Annaba) : Bientôt Prête Pour Accueillir Le Public ? EDITEUR - 21 JUILLET 2024 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Le rythme adopté par l’entreprise chargée d’aménager l’ex-placette Alexis Lambert a suscité des efforts qui font la joie des riverains, mais surtout des autorités. Leur but est de redorer le blason d’Annaba et, pourquoi pas, de lui réattribuer son qualificatif de « La Coquette ». Des jets d’eau multicolores fuseront du sol, créant un spectacle féérique que les enfants du quartier ont accueilli avec enthousiasme, leur donnant l’occasion d’en profiter pleinement. Des essais pour cela ont été effectués avant-hier soir, vendredi 19 juillet. Les carrés en béton qui entourent les plates-bandes sont installés et judicieusement réalisés en forme de bancs. Les ouvriers ont déjà entamé la mise en terre d’arbres et de plantes d’ornement. Le parterre a reçu un carrelage en forme de dalles antidérapantes d’une épaisseur remarquable, assurant ainsi la sécurité des passants. Longtemps laissé à l’abandon, ce haut lieu de la ville d’Annaba offre enfin, grâce au suivi du wali Abdelkader Djellaoui, l’image d’une vraie place publique. Appelée durant la période coloniale Place Alexis Lambert, elle fut ensuite baptisée du nom de Georges Isaac, pour finalement adopter celui de Salah Eddine El Ayoubi. Les arbres centenaires qui ont subi les aléas du temps vont retrouver leur splendeur d’antan après leur élagage. Cette opération permettra non seulement d’embellir la place, mais aussi d’assurer la santé et la longévité de ces témoins vivants de l’histoire de la ville. L’aménagement de cette place s’inscrit dans un projet plus vaste de rénovation urbaine, visant à améliorer le cadre de vie des habitants d’Annaba et à renforcer l’attrait touristique de la ville. Les autorités locales espèrent que cette transformation encouragera les citoyens à s’approprier davantage les espaces publics et à participer activement à leur entretien. Maintenant, les citoyens d’Annaba tournent leur regard vers la place Tarek Ibn Ziad et se demandent si elle sera bientôt livrée avec la même qualité d’aménagement que la placette susmentionnée. Cette attente témoigne de l’engouement suscité par ces projets de rénovation urbaine et de l’espoir d’une amélioration continue du paysage urbain de la ville. Ahmed Chabi