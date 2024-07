Association Annaba Bike City : Lancement de nouveaux projets à l’horizon 2030 ikram saker by ikram saker 22 j

Association Annaba Bike City : Lancement de nouveaux projets à l’horizon 2030 ikram saker by ikram saker 22 juillet 2024 in Annaba A A 0 0 SHARES 25 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter La semaine dernière, le Bureau de l’association Annaba Bike City s’est réuni pour discuter des initiatives futures qui ont abouti à une série de conclusions importantes. Tout d’abord, un accord préliminaire a été trouvé pour programmer l’assemblée générale le samedi matin, 31 août 2024, au Centre d’Innovation. Cet événement sera crucial pour débattre des plans futurs et renforcer l’engagement des membres. Les réunions des membres du Bureau seront, désormais, élargies pour inclure également les présidents des groupes actifs et les superviseurs des grands projets. Cette initiative vise à améliorer la communication et la coordination au sein de l’association. Par ailleurs, et à partir de la dernière semaine de juillet, des sorties matinales hebdomadaires seront réintroduites, avec un programme adapté aux conditions estivales. Ces sorties offriront une opportunité de renforcement des liens communautaires et de promotion d’activités saines. Un effort particulier sera consacré à l’amélioration des séances de formation au cyclisme pour adultes, afin d’encourager plus de personnes à adopter cette pratique écologique et bénéfique pour la santé. Les présidents des groupes actifs seront officiellement nommés, leur permettant de réaliser des transactions administratives dans le cadre de leurs attributions. Cette mesure vise à clarifier les rôles et à renforcer la structure organisationnelle. La structure de gestion de l’Association sera, désormais, composée de trois niveaux : le premier niveau comprenant les membres du bureau, le deuxième niveau les présidents de groupes, et le troisième niveau les superviseurs des grands projets. Cette nouvelle hiérarchie vise à améliorer l’efficacité et la supervision des activités. Les efforts seront intensifiés pour motiver les partenaires de l’association, notamment les députés des Conseils nationaux, de wilaya et municipaux, ainsi que les directeurs exécutifs, à débloquer les dossiers en attente dans les administrations locales. La plupart de ces dossiers concernent des projets déjà approuvés par les services compétents ou des demandes ayant reçu un accord verbal sans réponse écrite. Les inscriptions aux grands projets seront ouvertes à tous ceux souhaitant contribuer de manière concrète à faire d’Annaba une ville axée sur le vélo. Cette initiative vise à mobiliser plus de bénévoles et de ressources pour la réalisation de projets ambitieux. L’association travaillera également à impliquer les organisations de la société civile qui soutiennent le projet dans l’adoption et la supervision d’initiatives sur le terrain, alignées avec la vision 2030. Cette collaboration renforcera l’impact des actions entreprises. Enfin, la préparation des journées d’études avec l’Assemblée populaire de wilaya, la commune d’El-Bouni, et le Centre de Recherches sur l’Environnement se poursuivra. Ces journées seront des moments-clés pour échanger des idées et planifier des actions concrètes pour le développement durable de la région. Par : I.S