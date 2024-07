Polémique sur les tenues des athlètes algériens participant aux JO de Paris 19 juillet 2024 22:05 Publié par admin Aucun commentaire DIA-19 juillet 2024: Plusieurs internautes, influenceurs, journalistes et consultants sportifs, avaient dans les dernières 48h pris d’assaut les réseaux sociaux pour contester les couleurs des vêtements destinés à la délégation algérienne à l’occasion des jeux olympiques de paris 2024. En effet, dès l’exposition de la conception des tenues officielles réservées aux olympiens Algériens, par le secrétaire général du Comité Olympique et Sportif Algérien « COA » les réseaux sociaux se sont enflammés, dont la plupart estiment que les couleurs présentées ne représentent nullement l’emblème national, et particulièrement à cause d’une teinte bleutée dominante qui ne fait aucunement référence aux couleurs de la nation. Ce qui a fait surgir une grosse polémique, notamment en raison de l’absence ou presque du rouge Ainsi sont plusieurs dont des youtubeurs, qui ne demandent depuis, qu’à changer les couleurs de l’équipementier de nos ambassadeurs sportifs, surtout que ce rendez-vous planétaire sera distingué par une sensibilité historique et en milieu d’une présence de notre communauté qui sera sans nul doute, record dans les annales des participations algériennes aux jeux olympiques. Mohamed Nassim