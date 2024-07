Zinédine Zidane enflamme les Jeux olympiques de Paris 2024 Sport Par: Karim Kebir 27 Juil. 2024 à 07:30 face

Zinédine Zidane enflamme les Jeux olympiques de Paris 2024 Sport Par: Karim Kebir 27 Juil. 2024 à 07:30 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo Source : capture d'écran YouTube Zinédine Zidane Personne ne l’a vu venir. A peine si certaines spéculaient sur sa présence à la fin de la cérémonie. La légende du football français, d’origine algérienne, Zinedine Zidane a créé la surprise en lançant la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques 2024 ce vendredi à Paris en apparaissant portant la flamme olympique dans un film préenregistré. Dans ce film, un des premiers tableaux de cette cérémonie grandiose et inédite, Zinedine Zidane apparaît dans un costume impeccable venant à la rescousse de l’humoriste français d’origine marocaine Jamel Debbouze désorienté qui a fait son entrée dans un stade de France vide, la flamme olympique à la main. « Je m’en occupe », a lancé Zidane à Debbouze, ces deux figures emblématiques de l’immigration maghrébine en France. Le premier est une grande star dans le monde du spectacle et le second est une superstar mondiale du football. « Ça fait plaisir, merci Zizou », lui a répondu Jamel Debbouze, alors que Zizou quitte le Stade de France en courant. « Je m’en occupe » : la séquence d’anthologie de Zidane En relayeur, Zidane est montré traversant certaines rues de Paris avant d’arriver au métro où il tombe sur une rame bloquée. C’est alors qu’il confie la flamme à des enfants qui longent la rame avant d’être accueillis dans une embarcation dans les galeries qui les conduit à la Seine où la cérémonie devait s’ouvrir. C’est la première fois dans l’histoire des JO que la cérémonie d’ouverture se déroule en pleine ville et en dehors d’un stade. Cet honneur réservé à ce footballeur qui a marqué l’histoire du football mondial témoigne encore de la place et de l’estime dont il jouit auprès de l’opinion française. JO de Paris 2024 : la séquence d’anthologie de Zidane Dans un contexte de grands clivages politiques et de l’ascension de l’extrême droite, il apparaît comme celui qui incarne le mieux les valeurs d’une France plurielle, humaniste et universelle. Les organisateurs ont frappé sans doute un grand coup à travers cette icône qui jouit du respect à travers les quatre coins du monde. Il y a quelques semaines, son nom avait été évoqué dans les médias qu’il allait relayer la flamme à Marseille, sa ville de cœur. Une France plurielle Mais, les organisateurs lui avaient réservé un autre rôle, tenu secret. « Mais c’était déjà décidé à ce moment-là [qu’il ouvrirait la cérémonie à Paris]. Nous en avions parlé », a affirmé Tony Estanguet, président du comité d’organisation des JO de Paris 2024 cité par les médias français. « Je trouvais intéressant de le mettre à l’honneur dès le début de cette cérémonie. C’était un choix fort pour nous, un athlète français avec une carrière internationale, qui a traversé les époques. ». Un hommage à la hauteur de l’homme.