JO 2024. Tony Estanguet : « On ne se laisse pas impressionner par quelques goutes de pluie » Tony Estanguet, le président du comité d’organisation des Jeux olympiques de Paris 2024, a prononcé un discours en Français et en Anglais pour souhaiter la bienvenue au monde entier à Paris. Tony Estanguet, le président du comité d’organisation des Jeux olympiques de Paris 2024, a prononcé un discours en Français et en Anglais pour souhaiter la bienvenue au monde entier à Paris. © EPA/MAXPPP/Joel Marklund Tony Estanguet, le président du comité d’organisation des Jeux olympiques de Paris 2024, a prononcé un discours bref mais efficace pour lancer officiellement les Jeux. Cette fois ça y est ! En prononçant un discours de quelques minutes en français et en anglais depuis le Trocadéro, Tony Estanguet, le président du comité d’organisation, a lancé officiellement les Jeux olympiques de Paris 2024. À quelques kilomètres du grand amphithéâtre de la Sorbonne, où Pierre de Coubertin a proposé de faire renaître les Jeux olympiques antiques il y a 130 ans, Tony Estanguet a insisté sur le côté rassembleur de l'évènement. Même si les Jeux n'ont pas le pouvoir de tout régler, même si les discriminations et les conflits dans le monde ne vont pas disparaître, ce soir, vous nous avez rappelé à quel point l'humanité est belle quand elle se rassemble a-t-il déclaré, juste après avoir remercié les pouvoirs publics, les volontaires ou encore le CIO… Suivez la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques 2024 en direct Taquin quant au caractère des Français, jamais d'accord sur rien , il a également insisté sur leur côté audacieux, alors qu'une cérémonie d'ouverture hors d'un stade n'avait encore jamais été réalisée. Le discours de Tony Estanguet « Chers athlètes, Chers amoureux des Jeux en France et partout dans le monde, Bienvenue… à Paris ! Vous nous avez manqué ! Vous accueillir ici, 100 ans après nos derniers Jeux d'été, est un immense honneur. […] On dit souvent que la France est le pays de l'amour. Ce que je sais, c'est qu'ici, quand on aime, on aime vraiment… Entre la France et les Jeux, c'est une grande histoire d'amour. Cette histoire d'amour, elle est née il y a 130 ans, à quelques kilomètres d'ici, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, quand Pierre de Coubertin proposa de faire renaître les Jeux olympiques antiques. Cette histoire d'amour, elle a grandi avec les Jeux de Paris, Chamonix, Grenoble et Albertville. C'est évidemment une immense responsabilité de faire vivre cet héritage. Alors, nous y avons mis tout notre cœur. Quand on aime les Jeux, d'abord on ne se laisse pas impressionner par quelques gouttes de pluie. Merci aux amoureux des Jeux. Quand on aime les Jeux, on est prêt à les courtiser pendant 100 ans avant de les voir revenir à Paris. Quand on aime les Jeux passionnément, on leur offre ce que l'on a de plus précieux. Un fragment de la Tour Eiffel sera, chers athlètes, au cœur de chacune de vos médailles. Et du Champ de mars aux Invalides, du Grand Palais au château de Versailles, de la place de la Concorde à la mythique vague de Té-a-Hou-po : les plus beaux trésors de notre patrimoine seront vos terrains de jeux. Quand on aime les Jeux à la folie, on se sent pousser des ailes. On a l'audace de faire des choses qui n'avaient jamais été faites auparavant, comme cette cérémonie d'ouverture en ville, la première de l'histoire des Jeux olympiques. […] Comme chaque pays hôte, notre ambition, c'était de faire grandir les Jeux. « Ce sont les Jeux qui nous ont fait grandir » En fait, ce sont les Jeux qui nous ont fait grandir. Ils sont venus nous rappeler que, même si en France on n'est jamais d'accord sur rien, dans les moments qui comptent, on sait se rassembler et unir nos forces. Alors merci… Merci aux pouvoirs publics, aux entreprises engagées, à toutes celles et ceux qui œuvrent dans l'ombre pour que la fête soit belle : à Paris, en Seine-Saint-Denis, en Île-de-France et dans toute la France, de Marseille à Lille, Châteauroux, Nantes, Bordeaux, Nice, Lyon, Saint-Étienne et Tahiti ! Je sais tout ce que l'on vous doit. Merci à l'équipe de Paris 2024, qui a su relever tous les défis avec passion depuis bientôt 10 ans. Merci à nos 45 000 volontaires : vous venez de 155 pays ; dans la vie, vous êtes enseignant, retraité, infirmier, étudiant… et votre enthousiasme va illuminer ces Jeux ! Merci du fond du cœur au Comité International Olympique et à son Président, cher Thomas Bach, merci d’avoir donné à la France cette opportunité unique et d’avoir toujours été à nos côtés. Je pense aussi très fort au fondateur de Paris 2024, Bernard Lapasset, un grand dirigeant venu du rugby qui disait : “Le rugby se partage. On ne garde pas le ballon, on le passe”. Le partage, c’est la vision qu’il a donnée à Paris 2024. […] Ce soir, nous pouvons toutes et tous être fiers de ce que nous avons déjà fait ensemble. Et j’aimerais évidemment vous remercier vous, chers athlètes. Quelle claque de vous voir défiler tous ensemble ! Vous nous avez offerts un moment rare et précieux. Même si les Jeux n’ont pas le pouvoir de tout régler, Même si les discriminations et les conflits dans le monde ne vont pas disparaître, Ce soir, vous nous avez rappelé à quel point l’humanité est belle quand elle se rassemble. Et quand vous rentrerez au Village Olympique, vous enverrez un message d’espoir au monde entier : il existe un lieu où vivent ensemble toutes les nations, toutes les cultures et toutes les religions. Vous nous rappellerez que c’est possible. Pendant les 16 prochains jours, vous serez la plus belle version de l’humanité. Vous nous rappellerez que les émotions du sport sont une langue universelle que l’on a tous en partage. Jusqu’au 11 août, on va vivre chaque seconde avec vous. Vos défaites seront nos défaites. Vos victoires seront nos victoires. Vos émotions… seront nos émotions. »