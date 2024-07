La mère de Kaylia Nemour se confie sur sa fille la veille des JO 2024 Sport Par: Yacine Idjer 24 Juil. 2024 à 21:10 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo Source : Facebook Kaylia Nemour Kaylia Nemour Kaylia Nemour est une gymnaste franco-algérienne, née en France d’un père algérien et d’une mère française. Elle concourt d’abord pour la France, puis pour l’Algérie à partir de mai 2023. Sa participation aux Jeux olympiques de Paris (26 juillet – 11 août) est un rêve qu’elle voit se réaliser. Kaylia Nemour, qui excelle dans les barres asymétriques, a rejoint le village olympique mardi 23 juillet. « Kaylia jouit de tous ses moyens et continue avec persévérance sa phase de préparation avec ses entraineurs », déclare sa mère, Stéphanie Nemour, dans un entretien accordé au quotidien El Watan, publié ce mercredi 24 juillet. « Elle sent qu’elle a tout un peuple derrière elle […] Ils sont nombreux à lui dire que tout un peuple qui l’a adoptée et aimée la suit et espère une médaille. Elle en est consciente et espère être digne de porter haut les couleurs algériennes », ajoute la mère de Kaylia. « Elle sent qu’elle a tout un peuple derrière elle » Aux JO de Paris 2024, Kaylia Nemour peut compter sur le soutien du peuple algérien chez qui elle a procuré énormément d’enthousiasme, plus particulièrement aux jeunes gymnastes algériennes qui la prennent comme modèle et rêvent de lui ressembler. Tout comme elle peut compter sur les encouragements notamment des habitants d’Avoine en Indre-et-Loire, là où elle habite. « Toute la population de la commune d’Avoine va suivre avec enthousiasme l’évolution de son petit prodige », dit sa mère. Et de rappeler : « En fait, c’est au sein de ce gymnaste de la ville et dans cette équipe d’Avoine Beaumont Gymnastique où, très jeune, Kaylia et d’autres de ses coéquipières se sont affirmées en devenant au mois de juin dernier vice-championnes de France. » Si Kaylia Nemour tient à ne pas décevoir ses supporters, elle s’emploiera aussi à atteindre son objectif. JO de Paris 2024 : Kaylia Nemour pour prendre sa revanche sur sa rivale chinoise À ce propos, sa mère confie que « par-delà ce sentiment national », Kaylia Nemour « essaiera d’atteindre un rêve qui lui a échappé d’un cheveu aux championnats du monde à Anvers, celui d’une reconnaissance irréversible de son talent, et les JO peuvent lui valoir cette immense satisfaction avec laquelle elle vivra toute sa vie ». Pour Kaylia Nemour, l’heure de la revanche sur sa rivale chinoise a sonné. Le duel s’annonce rude et palpitant. Pour réussir à relever le chalenge, la jeune gymnaste de 17 ans doit avant tout faire face à la concurrence, et celle-ci vient de la Chinoise Qiu Qiyuan qui « lui a ravi la couronne mondiale pour quelques millièmes aux championnats du monde », explique la mère. En 2023, la gymnaste a décroché la médaille d’argent, devenant ainsi la première gymnaste algérienne et africaine aux Championnats du monde de gymnastique artistique. Elle a obtenu une note de 15.033, derrière la Chinoise Qiu Qiyuan (15.100 pts) et devant l’Américaine Shilese Jones (14.766 pts). Et d’expliquer : « Elles ont pratiquement le même niveau, le même talent et sensiblement la même note. Tout dépendra des circonstances dans lesquelles Kaylia va évoluer et surtout de son mental qui lui indique que c’est le moment idéal de s’affirmer définitivement et historiquement dans le monde de la haute compétition gymnique. Et surtout pour faire 45 millions de gens heureux et fiers d’elle. » Kaylia Nemour a décidé de défendre les couleurs de l’Algérie à la suite d’un désaccord entre la Fédération française de gymnastique.