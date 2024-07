JO 2024 : Kaylia Nemour et Saoussen Boudiaf absentes à la cérémonie d’ouverture Sport Par: Rafik Tadjer 22 Ju

JO 2024 : Kaylia Nemour et Saoussen Boudiaf absentes à la cérémonie d’ouverture Sport Par: Rafik Tadjer 22 Juil. 2024 à 13:00 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo Par Studio Laure - stock.adobe.com JO de Paris 2024. Contre toute attente, les Algériennes Kaylia Nemour (gymnastique) et Saoussen Boudiaf (escrime) ne seront pas présentes à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques 2024, vendredi 26 juillet à Paris. Pour éviter toute fausse interprétation, le chef de la délégation algérienne aux JO de Paris 2024 a vite dévoilé les raisons de l’absence des deux espoirs de médaille de l’Algérie. Pour la première fois, l’Algérie sera représentée à Paris avec 46 athlètes dans 15 disciplines, dont certains ont de réelles chances d’arracher la médaille d’or dans les épreuves de leur discipline. Pourquoi Kaylia Nemour et Saoussen Boudiaf seront absentes à la cérémonie d’ouverture des JO 2024 ? Il s’agit notamment de la gymnaste Kaylia Nemour, de la boxeuse Imane Khelif et du coureur du 800 mètres Djamel Sedjati. L’escrimeuse Saoussen Boudiaf pourrait aussi valoir une satisfaction à l’Algérie. Le public sportif algérien a été étonné d’apprendre que Saoussen Boudiaf, et surtout Kaylia Nemour, ne défileront pas à la cérémonie d’ouverture avec la délégation algérienne. En fait, ce n’est ni leur volonté ni celle des responsables de la délégation algérienne aux JO de Paris 2024. Kheïreddine Barbari, le chef de la délégation algérienne, a livré les véritables raisons de leur absence. Les regrets de l’escrimeuse Saoussen Boudiaf En réponse à Saoussen Boudiaf qui a exprimé des regrets quant à sa non-participation à la cérémonie d’ouverture des JO de Paris 2024, il a répondu : « C’est une ambition légitime, chaque sportif espère porter le drapeau national ». Malheureusement, a-t-il expliqué sur Ennahar TV, la cérémonie d’ouverture de cette édition se tiendra en plein air et les organisateurs ont limité le nombre de personnes qui défilent pour chaque organisation. La délégation algérienne défilera sur une barque et seules 29 places lui ont été accordées, alors qu’elle est constituée de plus de 80 personnes dont 46 athlètes, a indiqué Barbari. Les responsables de la délégation ont alors décidé que chaque discipline soit représentée par deux athlètes (un homme et une femme) et un entraîneur. Cérémonie d’ouverture des JO 2024 : Kaylia Nemour épargnée Quatre escrimeuses algériennes étant qualifiées pour les JO de Paris 2024, le Comité olympique algérien (COA) a procédé à un tirage au sort qui a désigné Zohra Kehli comme représentante de l’escrime à la cérémonie d’ouverture. Il n’y a donc pas d’affaire Saoussen Boudiaf, selon l’organisation. Pour Kaylia Nemour, c’est le staff technique et la fédération qui ont décidé de la laisser se reposer, car ses épreuves sont prévues immédiatement après la cérémonie d’ouverture qui est, selon l’expression de Barbari, « marathonienne » et « très éreintante » puisqu’elle dure plus de six heures. Le responsable a révélé à l’occasion que la gymnaste était désignée initialement pour porter le drapeau de l’Algérie à la cérémonie d’ouverture.