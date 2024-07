JO Paris 2024 : “Tout pour décrocher une médaille”, Imane Khelif Par Zakaria S 22 juillet 2024 à 21:31 Tous les espoirs reposent sur Imane Khelif pour décrocher une médaille aux Jeux Olympiques Paris-2024. La jeune boxeuse se dit déterminée de réaliser l’exploit et honorer ainsi le drapeau algérien. C’est à partir du 26 juillet prochain que le coup d’envoi des Jeux Olympiques Paris-2024 sera donné. Les athlètes algériens sont à pied d’œuvre à la capitale française. Comme tout le monde le sait, 46 athlètes, issus de 15 discipline, représenteront l’Algérie aux JO. Mais il y a ceux sur lesquels tous les espoirs reposent pour décrocher des médailles à Paris. Outre Kaylia Nemour ou encore Amine Sedjati, on peut citer Imane Khelif. Cette dernière, se dit déterminée de faire de son mieux pour honorer le drapeau algérien. “J’attends avec impatience la journée du 25 juillet, car c’est là que je serai fixée sur mes adversaires aux JO. J’espère que le tirage au sort sera favorable, car il pourrait constituer un plus dans ma quête de décrocher le titre”, a déclaré la pugiliste de 25 ans au site officiel du Comité olympique et sportif algérien (COA). “Certes, je me suis très bien préparée et mon rendement s’est beaucoup amélioré au cours des derniers mois. Preuve en est que j’ai réalisé quelques exploits qui n’ont jamais réussi jusqu’ici. Mais là, il s’agit des JO, c’est-à-dire le très haut niveau. C’est la raison pour laquelle cela que je souhaite mettre toutes les chances de mon côté. Ce qui passe également par un bon tirage au sort, car il peut avoir une influence directe sur mon parcours”, a-t-elle ajouté. Imane Khelif lance un appel à la communauté algérienne à Paris La jeune boxeuse algérienne lance un appel à la communauté algérienne à Paris. Elle leur demande d’être présents en force car cela va constituer une autre source de motivation pour elle. “J’espère que notre communauté qui est en force ici à Paris et en France en général va nous soutenir. Leur accueil était magnifique. Je pense que leur présence va nous motiver, il n’y a pas de doute là-dessus”, dira-t-elle.