Inoubliable Finale 1500m (F) | Barcelone 1992 | Grands Moments Olympiques

L'Algérie et la tradition du demi-fond Cette médaille d'argent représente un nouveau chapitre à la grande tradition du demi-fond algérien, qui a toujours connu de bons résultats en grands championnats. Dès 1991, pour les troisièmes Championnats du monde de l'histoire, l'Algérie ouvrait une période de domination sans partage sur 1 500 m, dans les catégories hommes et femmes. Hassiba Boulmerka s'imposait aux Mondiaux de Tokyo 1991 et c'était elle qui apportait la première médaille d'or olympique à l'Algérie, avec un titre à Barcelone 1992. Elle décrochait le bronze aux Mondiaux 1993 avant de s'offrir une dernière médaille d'or mondiale en 1995. De son côté, Noureddine Morceli gagnait à Tokyo le premier de ses trois titres mondiaux consécutifs, avec un paroxysme à Atlanta 1996 où il remportait la médaille d'or olympique. Quelques années plus tard, Djabir Saïd-Guerni s'imposait sur 800 m aux Mondiaux de Paris 2003, et décrochait le bronze olympique à Sydney 2000. Il fallait ensuite attendre 2016 avant de retrouver les sommets internationaux, avec Taoufik Makhloufi qui devenait champion olympique du 1 500 m aux Jeux de Rio 2016. Trois ans plus tard aux Mondiaux de Doha, il était en argent sur la même épreuve. La médaille d'argent de Djamel Sedjati permet donc à l'Algérie de perpétuer la tradition. La présence de deux athlètes algériens en finale mondiale laisse également imaginer de nouvelles années dorées, à deux ans des Jeux Olympiques de Paris 2024.