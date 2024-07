JO 2024 : Les Algériens à la conquête de Paris ? PAR ALI G VENDREDI 26 JUILLET 2024 451203322_501747365580801_776880544088092490_n Les Jeux Olympiques Paris 2024 vont démarrer et l'Algérie figure parmi les 206 délégations qui y participeront. Si malheureusement en 2020 nos athlètes sont rentrés bredouilles, ils seront 46 cette fois-ci pour tenter de renouer avec les podiums olympiques. Durant tous les JO, Dzfoot reviendra quotidiennement sur les performances de nos athlètes. Aujourd'hui, et avant le début de cette grande fête, analysons les meilleures chances de médailles et de succès. × C'était en 2012 que l'Algérie remportait sa dernière médaille d'or, le légendaire Taoufik Makhloufi suivant les traces de ses prédécesseurs dans cette discipline. 5 médailles d'or dans l'histoire du pays, 4 dans l'épreuve du 1500 m. Hassiba Boulmerka, Nourredine Morceli, Nouria Benida-Merah et enfin Taoufik Makhloufi, ils ont tous été au sommet du monde pendant 4 ans et dans la légende du pays à jamais. La 5e et dernière médaille d'or a été remportée en boxe par Hocine Soltani en 1996, lui qui avait déjà remporté le bronze 4 ans auparavant. 12 ans après, nos athlètes sont prêts à renouer avec le succès et pour beaucoup, ils entament ces Jeux avec de l'ambition. L'or, leur ambition assumée ! - Kaylia Nemour, à seulement 17 ans, est l'une des grandes favorites pour la médaille d'or dans sa discipline. Depuis qu'elle a choisi de représenter l'Algérie en 2022, la jeune gymnaste enchaîne les succès à l'échelle internationale. En 2022, elle avait remporté 2 médailles d'or aux Championnats Arabes d'Oran, là où elle disputait sa première compétition sous les couleurs vertes. En 2023, elle devenait championne d'Afrique en individuel, et troisième par équipe. C'est au Championnat du Monde, en France, que les premiers succès mondiaux sont arrivés. Elle remportera la médaille d'argent sur poutre et la médaille de bronze aux barres asymétriques. Depuis le début de l'année 2024, elle a accumulé un total de 8 médailles d'or, 1 médaille d'argent et 1 de bronze sur les différentes épreuves de la Coupe du monde de gymnastique. À Bucarest, elle a dominé de bout en bout la compétition en remportant l'or sur l'ensemble des épreuves avec un total de 4 médailles d'or. Elle avait exprimé il y a quelques mois son ambition pour les JO tout en restant humble. "Je suis évidemment heureuse de représenter mon pays, l'Algérie. J'ai remporté différents titres aux championnats mondiaux, pourquoi pas aux Jeux olympiques à Paris." - Imane Khelif, un autre grand espoir pour l’Algérie. À 26 ans, elle a su surmonter de nombreux obstacles. En mars 2023, lors des championnats du monde à New Delhi, elle a raté de peu le titre mondial après une disqualification honteuse alors qu’elle était qualifiée pour la finale. Après sa réhabilitation, elle a décroché sa qualification pour les JO de Paris 2024, où elle est considérée comme l'une des favorites. Reprenant son élan après sa suspension en 2023, Khelif montre une forme impressionnante à l'approche des Jeux. En juin dernier, elle a remporté le tournoi Open des États-Unis au Colorado. Médaillée d'argent aux mondiaux de boxe 2023, elle est l'une des principales favorites pour l'or dans la catégorie -63 kg. Son parcours vers le titre olympique sera révélé ce jeudi lors du tirage au sort. - Djamel Sedjati, il sera vraisemblablement le leader de l'athlétisme algérien à Paris, compte tenu de ses performances exceptionnelles cette année. Lors du récent meeting de la Diamond League à Monaco, Sedjati a impressionné le monde entier en réalisant un temps de 1’41’’46, battant ainsi son propre record personnel, national, et celui de l'année 2024. Originaire de Tiaret, en Algérie, il est désormais le troisième coureur le plus rapide de l'histoire sur 800 mètres. Sa prestation en Principauté rend le podium olympique plus accessible que jamais. Ses deux compatriotes, Slimani Moula et Mohamed Ali Gouaned seront aussi au départ des courses du 800 m. Le scénario idéal serait d'avoir les trois Algériens en finale pour maîtriser la course. Le podium, un réel objectif ... - Driss Messaoud, le judoka natif d'Oran de 22 ans et licencié du Paris-Saint-Germain aborde ces Jeux olympiques avec de l'ambition. Champion d'Afrique et Méditerranéen en titre, une médaille olympique le ferait rêver. 7e lors des derniers Championnats du monde, il avait réussi à venir à bout du champion du monde en titre Tsend-Ochir. S'il n'est pas favori pour le podium, il est néanmoins un candidat très sérieux et qui ne sera pas pris à la légère puisqu'il est capable de battre n'importe qui. Malheureusement, le tirage au sort lui a attribué un adversaire de l'entité criminelle sioniste. Affaire à suivre... - Slimane Moula, l'année 2023 aurait pu être celle des succès, mais malheureusement, il a raté de peu le podium mondial lors des Championnats du monde. 5e avec un temps correct de 1:43.93, la médaille de bronze était atteignable. En 2024, il remporte la course des 800 m au meeting Diamond League en Chine. S'il est capable d'atteindre les sommets, son irrégularité peut lui coûter cher. - Roumayssa Boualem, championne d'Afrique, arabe et méditerranéenne en titre, n'a pour le moment pas pu atteindre l'élite mondiale. Mais en 2022, elle a su prouver sa valeur en venant à bout de la championne du monde en titre Ace Kagiri. Si elle n'est pas favorite, il ne fait aucun doute qu'elle est largement capable de créer la surprise. - Bachir Sid Azara, à 28 ans, c'est peut-être sa dernière chance pour décrocher une médaille olympique. Champion d'Afrique et méditerranéen en titre, il a remporté une médaille d'or aux Jeux Mondiaux de 2023. Si certains athlètes paraissent mieux préparés, il est indéniable qu'il aura une carte à jouer. - Walid Bidani, avec un total de 19 médailles d'or africaines, est aussi le champion méditerranéen en titre de sa catégorie. Déjà candidat à la médaille en 2020, il a malheureusement dû déclarer forfait à cause du Covid-19. Médaillé de bronze au Championnat du Monde en 2019, il ne fait aucun doute qu'il est capable de se rapprocher de l'élite mondiale. Les Jeux olympiques commencent officiellement demain pour les athlètes algériens et l'équipe Dzfoot souhaite la totale réussite à tous nos représentants. Des potentiels succès pour les athlètes mentionnés et peut-être même d'autres surprises qui n'ont pas été mentionnées. DZfoot