Une arme Pernicieuse par El-Houari Dilmi Ce mois de juillet finissant a été plein de mauvaises nouvelles, mê

Une arme Pernicieuse par El-Houari Dilmi Ce mois de juillet finissant a été plein de mauvaises nouvelles, même les Jeux olympiques de Paris n'ont pas réussi à alléger, quelque peu, l'atmosphère anxiogène qui nous prend à la gorge. La riche actualité sécuritaire a pris le dessus sur les performances sportives des athlètes présents dans la ville des lumières. Chez nous, il suffit de se promener dans la rue, pour constater que la santé mentale des Algériens est sérieusement mise en cause. Pourquoi les Algériens qui vivent dans un pays meilleur que beaucoup d'autres dans le monde, sont comme fatigués de vivre ? Il est devenu si rare de croiser un dézédien dans la rue, le sourire vissé aux lèvres ou les yeux pétillants pour exprimer sa joie de vivre. Même les règles élémentaires de bienséance ont disparu. Plus personne n'a envie de dire bonjour ou bonsoir, ni même céder la place à une personne âgée dans un bus ou aider une vieille dame à traverser la route. C'est que l'équilibre mental de l'Algérien est en danger. Quelque chose ne tourne pas rond dans notre vie de société, où toutes les valeurs sont foulées au pied. Autre phénomène des plus flippants, la violence qui fait partie de la vie quotidienne des Algériens. L'attaque sauvage contre une pharmacie à Alger, où les images terrifiantes de la guerre des gangs à Béjaïa, donnent froid dans le dos, sans parler de ces quantités astronomiques de drogues et de comprimés psychotropes saisies, partout à travers le pays. Si d'aucuns plaident pour un autre tour de vis sécuritaire face à ces phénomènes qui sont de nature sociale, l'absence d'études académiques sérieuses sur le pourquoi du comment de cette violence, dangereusement banalisée, devient une urgence absolue. Le général d'armée Saïd Chanegriha a mis en garde dernièrement, contre les plans malveillants qui consistent à inonder l'Algérie par les drogues, appelant l'ensemble des acteurs à participer à la lutte contre ce fléau. « C'est dans le cadre de ces plans malveillants que s'inscrivent les tentatives d'inondation de notre pays par les drogues, de toute nature, qui sont utilisées comme arme pernicieuse contre notre pays et notre peuple, dans le but de freiner ses ardeurs et ébranler sa volonté », a-t-il averti. « A ce titre, j'interpelle l'ensemble des acteurs sur la scène nationale, parents, hommes de médias, écoles et mosquées y compris, pour s'engager dans cette noble bataille à travers, notamment, l'intensification des campagnes de sensibilisation envers les jeunes sur les dangers de la consommation de ces poisons, afin de mettre un terme à ce fléau qui a pris des proportions alarmantes, ces derniers temps», a-t-il soutenu.