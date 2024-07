Une montée sur le podium par Abdou Benabbou Le sport serait-il en passe de contrebalancer les tractations mo

Une montée sur le podium par Abdou Benabbou Le sport serait-il en passe de contrebalancer les tractations mondiales souvent inefficaces des couloirs et des tribunes de l'ONU ? Serait-il le nerf diplomatique idoine pour que la paix et la concorde s'étendent enfin ? Le message sublime et riche en couleurs de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques a émis une immense dose de fraternité pour que l'espoir demeure pendant. Plus de 10.000 athlètes représentant plus de 200 Etats occupent depuis vendredi le territoire français, en manifestant sans brassards et à leur manière pour que la sérénité mondiale soit enfin priorisée. Vendredi le monde a pris acte, mais il est certain que l'éblouissant bal olympique d'un moment n'est qu'un mirage passant. Les milliers de sportifs et les milliards de spectateurs sont conscients de la ténacité des dramatiques déconvenues une fois l'ivresse des grandes fêtes évanouie. La parade nautique des 10.000 sportifs, diplomates d'un genre particulier, s'ils sont de haut niveau ils n'ont pas le rang des plénipotentiaires certifiés et ne sont que des manifestants portant les banderoles de la paix et de l'amitié. Ils ne sont pas dupes et sont conscients que le monde est une foire d'empoigne offerte aux saines opportunités mais aussi en butte avec les magouilles et les manœuvres des plus sataniques. Dans la bouche des admirateurs de quelques heures, il n'a été question que de paix et d'humanisme. C'est que le spectre des drames et des catastrophes dans le monde a aussi surfé sur les eaux de la Seine majestueuse avec ses provisoires apparats pour ne durer qu'un moment. Le défilé des athlètes avait surtout l'air de recommander au monde entier un autre exploit que celui atteint dans les travées des stades et des bassins. La présence de milliers de sportifs venus des quatre coins de la terre portait en elle un appel et une espérance à un nécessaire surpassement pour que la folie humaine s'estompe et disparaisse. C'est pour cela que les Jeux olympiques 2024 méritent une montée sur le podium.