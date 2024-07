Jeux olympiques 2024, 1re journée Entrée en lice de cinq athlètes algériens samedi Placeholder R.S PUBLIÉ 26-0

Jeux olympiques 2024, 1re journée Entrée en lice de cinq athlètes algériens samedi Placeholder R.S PUBLIÉ 26-07-2024, 19:40 Cinq athlètes algériens effectueront samedi leur entrée en lice pour le compte de la première journée des Jeux olympiques Paris 2024 (26 juillet-11 août), avec l'objectif de passer l'écueil des qualifications et poursuivre leur rêve olympique. Il s'agira des disciplines du badminton (double mixte), du tir sportif (pistolet à air comprimé 10 m, messieurs), du canoë-kayak, et du tennis de table (simple messieurs). La fratrie Mammeri, Koceila et Tanina, première doublette mixte de l'histoire à représenter l'Algérie en badminton aux Jeux olympiques, sera la première à s'élancer dès 6h30 du matin (heures algériennes) à l'Arena La Chapelle, en affrontant la redoutable doublette sud-coréenne Seo Seung Jae - Chae Yu Jun, tête de série N.3 du tournoi olympique. « Le tirage au sort a placé notre doublette dans une poule très difficile face à des adversaires de haut niveau, mais son objectif, après une qualification historique et une première place au niveau africain, est de remporter une rencontre au minimum. La qualification de Koceila et Tanina aux JO 2024 constitue, en elle-même, un exploit, notamment après un long processus de qualification et la participation à 32 tournois pour récolter le maximum de points», a déclaré le Directeur des équipes nationales (DEN), Ala-Eddine Debabache. Versée dans la poule B, la mission de la doublette algérienne qui occupe la 47e place mondiale, s'annonce difficile puisqu'elle enchaînera dimanche (17h30) contre la paire thaïlandaise (N.8 mondiale), avant de boucler la phase de poules lundi (pas avant 15h45) contre le duo néerlandais (N.15 mondiale). Les deux premiers de la poule se qualifieront au tour principal. En canoë-kayak, la kayakiste Carole Diana Bouzidi sera engagée dans les éliminatoires du slalom monoplace. La spécialiste algérienne de la discipline qui ambitionne de se hisser en finale, sera en course à partir de 14h00 pour le compte de la première manche, alors que la deuxième manche débutera à 17h00. Les 22 meilleurs chronos à l'issue des deux manches qualificatives se qualifieront en demi-finales. En tir sportif, c'est Samir Bouchireb qui représentera les couleurs nationales dans l'épreuve de pistolet à air comprimé 10 m. Le vétéran de la délégation algérienne (39 ans), débutera la compétition à partir de 8h30 avec le déroulement des éliminatoires, qui enregistreront la participation de 33 tireurs. Les huit meilleurs athlètes passeront au prochain tour. Cette première journée des JO 2024, verra également l'entrée en lice du pongiste Mehdi Bouloussa, qui sera opposé au Croate, Pucar Tomislav, pour le compte des 32es de finale du tableau simple messieurs à partir de 18h45. Dans une déclaration à l'APS, le directeur technique national, Chérif Derkaoui, a indiqué que Bouloussa (57e mondial/4e africain) possédait «les capacités de passer un ou deux tours : Nos espoirs en lui sont grands pour réaliser un résultat positif et honorable». Pour sa 15e participation aux joutes d'été, l'Algérie prend part aux Jeux olympiques Paris 2024 (26 juillet - 11 aout) avec une délégation sportive composée de 46 athlètes (27 messieurs, 19 dames) dans 15 disciplines sportives.