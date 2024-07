JO de Paris 2024 : Kaylia Nemour entre en lice ce dimanche 28 juillet Sport Par: Rafik Tadjer 28 Juil. 2024 à 07:30 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo Source : Facebook Kaylia Nemour Kaylia Nemour Le moment tant attendu par Kaylia Nemour est arrivé ! Pour la première fois de sa jeune carrière, la gymnaste franco-algérienne de 17 ans va disputer les Jeux olympiques de Paris 2024. L’aventure va commencer, ce dimanche 28 juillet, à Bercy Arena à 11 h 40 (10 h 40 heure d’Alger), en phase des qualifications des JO de Paris 2024. Kaylia Nemour, qui fait 1,66 m, va entamer sa quête de la première médaille olympique de sa carrière en barres asymétriques, sa grande spécialité où elle domine la concurrence depuis plusieurs mois. Sa principale rivale pour la médaille d’or olympique, la Chinoise, va commencer les qualifications en saut. Kaylia Nemour, qui va concourir ensuite dans la spécialité saut, attend ce moment depuis longtemps. La gymnaste franco-algérienne qui a opté pour l’équipe d’Algérie en mai 2023 après un long bras de fer avec la Fédération française de gym qui ne voulait pas l’autoriser à reprendre la compétition après la double opération aux genoux qu’elle a subie en 2021 alors qu’elle était âgée de 14 ans. Kaylia Nemour : 8 médailles d’or depuis 2024 Et depuis qu’elle a changé sa nationalité sportive, Kaylia Nemour a enchaîné les victoires. Si elle a trébuché sur la dernière marche des championnats du monde d’Anvers en Belgique en novembre 2023, en se contentant de l’argent face à la Chinoise Qiu Qiyuan, Kaylia Nemour a dominé ensuite toutes les compétitions qu’elle a disputées depuis le début de l’année 2024. Elle a remporté quatre médailles d’or en Coupe du monde (3 en barres asymétriques et une au sol) et quatre autres médailles de la même couleur au tournoi RomGym Trophy en Roumanie fin juin – début juillet 2024. Pour les JO de Paris 2024, la principale rivale de Kaylia Nemour pour la médaille d’or est la Chinoise Qiu Qiyuan et selon l’Équipe, la Franco-Algérienne est favorite pour monter sur la plus haute marche du podium. Kaylia Nemour est l’un des trois espoirs algériens de médaille d’or aux JO de Paris 2024. Les deux autres sont la boxeuse Imane Khelif et le coureur de demi-fond (800 m) Djamel Sedjati.