JO Paris 2024 : la gymnaste tourangelle Kaylia Nemour entre en lice ce dimanche Indre-et-Loire De Alexandre Ru

JO Paris 2024 : la gymnaste tourangelle Kaylia Nemour entre en lice ce dimanche Indre-et-Loire De Alexandre Rubin Dimanche 28 juillet 2024 à 4:49 Par France Bleu Touraine La jeune gymnaste franco-algérienne, Kaylia Nemour, débute ce dimanche 28 juillet la compétition avec les épreuves de qualification. La fin d'une semaine marquée par la découverte du village olympique, et des entraînements avec Simone Biles notamment. Début des JO ce dimanche 28 juillet pour la gymnaste Kaylia Nemour, avec les épreuves de qualifications en finale.Début des JO ce dimanche 28 juillet pour la gymnaste Kaylia Nemour, avec les épreuves de qualifications en finale. Début des JO ce dimanche 28 juillet pour la gymnaste Kaylia Nemour, avec les épreuves de qualifications en finale. © Maxppp - Frank Hammerschmidt C'est le début des JO, ce dimanche 28 juillet, pour la gymnaste d'Avoine-Beaumont Kaylia Nemour. Elle entre en lice à 11h40, sous les couleurs de l'Algérie, pour les épreuves de qualification sur les différents agrès. Un réel espoir de médailles parce que la gymnaste de 17 ans est considérée comme l'une des meilleures de sa génération aux barres asymétriques. Des journées très rythmées "Ça fait bizarre de se retrouver avec autant d'athlètes ! C'est juste incroyable, je suis trop contente d'être là", se réjouissait-t-elle dans la semaine. Elle est arrivée au village olympique en début de semaine, dans la soirée du lundi 22 juillet. Depuis son arrivée au village olympique, en Seine-Saint-Denis, "on ne chôme pas" reconnaît son entraîneur Marc Chirilcenco qui a pu la suivre aux JO. "À chaque fois, c'est 45 minutes de bus pour aller aux entraînements, 45 minutes de bus pour revenir. Donc en fait, les journées sont rythmées par les entraînements et les transports, les repas", ajoute-t-il. Des entraînements avec l'Américaine Simone Biles Hasard du tirage au sort, Kaylia Nemour s'est entraînée avec les équipes de Chine, d'Italie et surtout avec les Américaines, dont la star Simone Biles. Ce qui ne la laisse pas indifférente : "c'est impressionnant de voir comment Simone monte haut dans les airs ! Elle s'est arrêtée avec Jordan Chiles mardi, elles m'ont encouragé, ça m'a fait super plaisir. C'est des moments qui vont rester gravés à jamais dans ma mémoire." En cas de qualification en finale des différents agrès, le club de gymnastique d'Avoine-Beaumont a déjà prévu des diffusions ouvertes au public à l'espace culturel d'Avoine les 1er, 4 et 5 août prochains. Alexandre Rubin France Bleu Jeux olympique