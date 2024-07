JO 2024 - Gymnastique. À quelle heure et sur quelle chaîne suivre les qualifications ? Les épreuves féminines de gymnastique artistique des Jeux olympiques de Paris débutent ce dimanche 28 juillet avec les qualifications. Horaire, chaîne… Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre la compétition en direct. JO 2024 - Gymnastique. À quelle heure et sur quelle chaîne suivre les qualifications ? JO 2024 - Gymnastique. À quelle heure et sur quelle chaîne suivre les qualifications ? | PHOTO : LIONEL BONAVENTURE/AFP Ouest-France Publié le 28/07/2024 à 08h52