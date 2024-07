Kaylia Nemour part avec de grandes ambitions il y a 9 heures0 7 3 minutes de lecture Facebook X Linkedin Tumbl

Kaylia Nemour part avec de grandes ambitions il y a 9 heures0 7 3 minutes de lecture Facebook X Linkedin Tumblr Pinterest Reddit VKontakte Odnoklassniki Pocket La gymnaste algérienne Kaylia Nemour, considérée comme une nouvelle étoile mondiale de la discipline et l’une des meilleures de sa génération aux barres asymétriques, fera ses débuts aux Jeux olympiques de Paris 2024 lors de la deuxième journée de compétition, prévue aujourd’hui. Cette journée sera également marquée par l’entrée en lice du véliplanchiste Ramy Boudrouma à Marseille. Par M.B. Âgée de 17 ans, la jeune algérienne ambitionne d’offrir à l’Algérie sa première médaille olympique en gymnastique. Son parcours parisien commencera par les qualifications par agrès (sol, poutre, saut de cheval et barres asymétriques), prévues aujourd’hui à partir de 8h30 (heures algériennes) à l’Arena de Bercy. Pour sa première participation aux JO, Nemour, quadruple médaillée d’or en Coupe du monde 2024, rêve de hisser haut le drapeau national en décrochant une médaille olympique. À son arrivée au village olympique, elle a exprimé sa détermination et son engagement : « Je me suis donnée à fond durant toute ma jeune carrière pour participer aux Jeux olympiques, c’est la compétition la plus prestigieuse et la plus importante. C’est la consécration d’un long travail ». Prête à affronter les étapes éliminatoires, Nemour a déclaré : « Je ferai de mon mieux pour atteindre les finales. Je pars pour engranger de l’expérience et pour apprécier chaque seconde, si je décroche une médaille, ça serait quelque chose de merveilleux ». Début des courses de voile à Marseille En parallèle, la deuxième journée de compétition des JO 2024 verra également l’entrée en lice du véliplanchiste Ramy Boudrouma, dont les courses d’IQ Foil se dérouleront à Marseille. En stage depuis le 4 juillet dans le Sud de la France, Boudrouma, âgé de 23 ans, a qualifié de « grand exploit » sa présence aux JO. Il a assuré qu’il fera de son mieux pour réussir un bon parcours dans la spécialité IQ Foil, malgré une concurrence féroce, notamment en présence des meilleurs véliplanchistes au monde. « En tout cas, je me sens prêt à relever le défi », » a affirmé le natif de Skikda. A raison de quatre courses par jour, les épreuves de planche à voile (IQ Foil) se poursuivront jusqu’au 1er août à la Marina de Marseille. Toujours en sports nautiques, les rameurs algériens Sid Ali Boudina et Nihed Benchadli, éliminés hier dans les courses de skiff (poids lourd), tenteront d’arracher une place en quarts de finale lors des repêchages, programmés aujourd’hui dans la matinée au stade nautique de Vaires-Sur-Marne. Les Mammeri pour le rachat Deux autres disciplines sont concernées par les épreuves de la deuxième journée de compétition. Il s’agit des disciplines de badminton (double mixte) et de tir sportif (carabine à air comprimé 10 m, messieurs). Battue (2-0 : 21-10, 21-07) par la doublette sud-coréenne Seo/Chae, la fratrie Mammeri, Koceila et Tanina, jouera son deuxième match de poule face au duo thaïlandais Dechapol Puavaranukroh-Sapsiree Taerattanachai. Versée dans la poule B, la doublette algérienne qui occupe la 47e place mondiale, jouera son dernier match de poules contre le duo néerlandais (N.15 mondiale) Tabeling-Piek. Les deux premiers de la poule se qualifieront au tour principal. En tir sportif, Koceila Adoul défendra les couleurs nationales dans l’épreuve de carabine à air comprimé 10 m. L’athlète algérien débutera les éliminatoires à partir de 10h15 au champ de tir de Châteauroux avec la participation de 39 tireurs. Les huit meilleurs athlètes passeront en finale. Pour sa 15e participation aux joutes d’été, l’Algérie prend part aux Jeux olympiques Paris 2024 (26 juillet – 11 août) avec une délégation sportive composée de 46 athlètes (28 messieurs, 18 dames) engagés dans 15 disciplines, elle tentera de remporter des titres olympiques, améliorer sa récolte de 17 consécrations, et enrichir son palmarès. A l’inverse des précédentes participations, les chances algériennes de médailles aux JO 2024 ne devraient pas se limiter à une ou deux disciplines.