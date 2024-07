JO Paris 2024 : « Nous voulons entendre jouer l’hymne national algérien Kassaman ici en France » Sélection de la Rédaction Par: Merzouk A 25 Juil. 2024 à 09:45 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo Par PhotoLoren - stock.adobe.com JO de Paris 2024. Aux Jeux olympiques de Paris 2024, dont l’ouverture officielle est prévue vendredi 26 juillet, l’Algérie sera représentée dans 15 disciplines avec 46 athlètes. Toute la délégation est déjà sur place et elle a reçu, mercredi 24 juillet, une visite de courtoisie de la part de l’ambassadeur d’Algérie en France, Saïd Moussi. C’est avec plusieurs chances de médaille d’or que l’Algérie disputera les différentes épreuves des JO de Paris 2024. De nombreux noms sont en particulier favoris, dont Kaylia Nemour, Imane Khelif, ou encore Djamel Sedjati. L’Ambassadeur d’Algérie en France rend visite à la délégation algérienne À la mi-journée d’hier mercredi, l’ambassadeur d’Algérie en France a rendu visite à la délégation algérienne au Village olympique. À travers cette visite, Saïd Moussi veut apporter son soutien et à travers lui celui de tout un pays aux athlètes algériens, les appelant à redoubler d’efforts pour honorer l’Algérie comme il se doit. Avec des mots forts, l’ambassadeur a tenu à encourager les athlètes en personne. « Derrière chaque mouvement que vous feriez, il y a plus de 45 millions d’Algériens », a-t-il d’emblée lancé à l’adresse des athlètes qui l’entouraient, tout ouïe. Il les a aussi assurés du soutien des plus hautes autorités du pays. « Le président de la République voulait s’assurer que tout se passe bien pour vous ici. Il est avec vous. Il croit en la jeunesse et en vous, car c’est vous le visage de l’Algérie nouvelle », a encore déclaré M. Moussi. En parallèle avec les encouragements pour la compétition, l’ambassadeur a également appelé les athlètes algériens à être à la hauteur de l’image du pays tout au long de leur séjour dans la capitale française. « Vous êtes des ambassadeurs et vous représentez le pays. Vous devez montrer la plus belle image », dit-il. « One, two, three, viva l’Algérie ! » L’Ambassadeur d’Algérie en France a également profité de sa présence dans le Village olympique pour effectuer une petite visite du compartiment réservé à la délégation algérienne, notamment le cabinet médical. « Il s’est assuré des bonnes conditions de travail et d’hébergement des représentants algériens », indique le Comité olympique et sportif algérien sur son site Web. Avant de quitter la délégation algérienne, le diplomate a tenu à rappeler aux athlètes toute la symbolique de leur présence en France. « Vous allez presque jouer à domicile. Le fait que les JO se déroulent en France revêt d’une forte symbolique. Nous voulons entendre jouer l’hymne national Kassaman ici en France », a ajouté l’ambassadeur, avant de serrer chaleureusement la main à la boxeuse Imane Khelif. Le premier responsable de la diplomatie algérienne en France a ensuite pris une photo souvenir avec l’ensemble des présents, à savoir les athlètes et les membres du staff administratif, qui entonnaient en chœur l’incontournable « one, two, three, viva l’Algérie ».