JO de Paris : Kaylia Nemour en finale des barres asymétriques après une magnifique prestation Sport Par: Rafi

JO de Paris : Kaylia Nemour en finale des barres asymétriques après une magnifique prestation Sport Par: Rafik Tadjer 28 Juil. 2024 à 12:12 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo Source : Facebook Algerian Olympic and Sports Committee اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية Kaylia Nemour Très attendue, la gymnaste algérienne Kaylia Nemour n’a pas déçu les Algériens et ses fans pour son entrée en lice dans l’épreuve des barres asymétriques des Jeux olympiques 2024. Sans surprise, la favorite pour la médaille d’or a sorti une prestation remarquable et a arraché son ticket pour la finale de l’épreuve. « Kaylia Nemour qualifiée pour la finale des barres asymétriques aux JO de Paris 2024 après une performance incroyable », a écrit sur Facebook le Comité olympique algérien (COA). Kaylia Nemour a entamé la compétition ce dimanche 28 juillet à 10 h 40 (heure algérienne) à l’Arena de Bercy. Sur son agrès de prédilection, les barres asymétriques, elle a survolé la compétition en maîtrisant parfaitement son mouvement pourtant très difficile techniquement. Une performance qui a suscité l’admiration des spécialistes. « Regardez comme elle soulage tout mon cœur », s’est enthousiasmé la page spécialisée sur X, World Gymnastics Fan. Kaylia Nemour suscite l’admiration La gymnaste algérienne a obtenu la note de 15,6, soit pas très loin de son record de 15,667. Par ce score, Kaylia a placé la barre très haut. Sa poursuivante immédiate est la Britannique Rebecca Downie, avec 14,666 points. Assurée de figurer dans les huit premières, l’Algérienne disputera comme attendu la finale de l’épreuve dimanche 4 août à 15 h 40. Par sa performance de ce dimanche 28 juillet, Kaylia Nemour se rapproche davantage de son rêve d’offrir à l’Algérie la première médaille d’or de son histoire en gymnastique. Elle pourrait même faire mieux, car elle est aussi en lice pour l’une des médailles du concours général individuel. Mais il lui faudra d’abord arracher une place pour la finale de l’épreuve prévue jeudi 1ᵉʳ août. Pour se qualifier, la gymnaste algérienne doit figurer dans les 24 premières à l’issue du reste des exercices au menu de cette première journée. Après les barres asymétriques, Kaylia Nemour a exécuté l’exercice de la poutre où elle a obtenu 13,200, en attendant ceux du sol et du saut. Elle sera fixée ce dimanche soir à 21 h 50.