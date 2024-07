JO de Paris 2024 : le programme complet des athlètes algériens Sport Par: Rafik Tadjer 28 Juil. 2024 à 09:45 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo Par Marko / Adobe Stock JO de Paris 2024. ÀParis, l’Algérie est représentée pour la première fois dans 15 disciplines aux Jeux olympiques 2024. Au total, 46 athlètes défendent les chances du pays, dont au moins trois constituent de réels espoirs de médaille. Il s’agit de la gymnaste Kaylia Nemour, du coureur de 800 mètres Djamel Sedjati et de la boxeuse Imane Khelif. Après la cérémonie d’ouverture des JO de Paris 2024 vendredi 26 juillet, les premiers athlètes algériens sont entrés en lice samedi 27. Les Algériens suivront avec intérêt les épreuves de leurs représentants, notamment ceux qui ont le plus de chances de monter sur le podium. Kaylia Nemour entre en scène ce dimanche 28 juillet. Étant la première favorite pour la médaille d’or aux barres asymétriques, elle sera sans doute encore là pour la finale de l’épreuve dimanche 4 août et avant pour celle du concours général jeudi 1ᵉʳ août. Imane Khelif sera également très suivie. Elle affronte, lundi 29 juillet, une boxeuse italienne en huitièmes de finale de la catégorie -66 kg. Le même jour, les quatre autres pugilistes algériens entameront aussi la compétition. La discipline reine, l’athlétisme, sera comme de coutume laissée pour la fin. Les épreuves auront lieu entre le 1ᵉʳ et le 11 août au Stade de France. Huit athlètes algériens sont engagés, dont trois dans l’épreuve du 800 mètres. En plus de Djamel Sedjati, favori pour la médaille d’or, il y aura aussi Slimane Moula et Gouaned Mohamed Ali sur la même distance. Leur première course est prévue mercredi 7 août. Programme complet des athlètes algériens Athlétisme : 1ᵉʳ – 11 août (Stade de France) – 110 mètres haies Bouanani Amine : dimanche 4 août – Lancer de marteau Zahra Tatar : dimanche 4 août – Lancer de disque Khennoussi Oussama : lundi 5 août – 3000 m steeple Bilal Tabti : lundi 5 août – Triple saut Yasser Triki : mercredi 7 août – 800 mètres Slimane Moula, Gouaned Mohamed Ali, Djamel Sedjati : mercredi 7 août Badminton 27 juillet – 5 août (Arena porte de la Chapelle) Duo Koceïla et Tanina Mammeri : samedi 27 juillet, dimanche 28 et lundi 29 juillet Aviron : 27 juillet – 3 août (stade nautique de Vaires-sur-Marne) Sid Ali Boudina : samedi 27 juillet Nihed Benchadli : dimanche 28 juillet Tennis de table : 27 juillet – 10 août (Arena Paris Sud) Mehdi Bouloussa : samedi 27 juillet Lynda Loghraibi : lundi 29 juillet Tir sportif : 27 juillet – 5 août (centre national de tir de Châteauroux) Samir Bouchireb : samedi 27 juillet Adoul Koceila : dimanche 28 juillet Houda Chaibi : lundi 29 juillet Gymnastique 27 juillet – 4 août (Arena de Bercy) Kaylia Nemour Dimanche 28 juillet : qualifications barres asymétriques Jeudi 1ᵉʳ août : finale concours général Dimanche 4 août 15 h 40 : finale barres asymétriques Boxe : 27 juillet – 10 août (Arena Paris Nord) Lundi 29 juillet 16 h 22 : Mourad Kadi +92 Kg (16ᵉ de finale) 10 h 16 : Hadjila Khelif 60 Kg (⅛ de finale) 15 h 18 : Ait-Bekka Jugurtha 63,5 kg (⅛ de finale) Jeudi 1ᵉʳ août 11 h 20 : Imane Khelif 66 Kg (⅛ de finale) 20 h 16 : Roumaysa Boualam 50 Kg (⅛ de finale) Canoë-kayak slalom : 27 juillet – 5 août (stade nautique de Vaires-sur-Marne) Carole Diana Bouzidi : samedi 27 juillet Cyclisme : 3-5 août Yacine Hamza (course en ligne) : samedi 3 août Nesrine Houili (course en ligne) : dimanche 4 août Natation 27 juillet, 4 août (Paris la Défense Arena) Jaouad Sayoud (200 m quatre nages) : jeudi 1ᵉʳ août Nesrine Medjahed (100 m nage libre) : mardi 30 juillet Escrime 27 juillet – 4 août (Grand Palais) Salim Heroui (fleuret masculin) : lundi 29 juillet Sabre féminin par équipe (quatre athlètes) Chaima Benadouda, Saoussen Boudiaf, Zohra Nora Kehli et Kaouthar Belkebir : lundi 29 juillet Lutte : 5-11 août (Arena Champs de Mars) – Lutte Gréco-romaine : Abdelkarim Fergat (60 kg) : lundi 5 août Abdelkrim Ouakali (77 kg) : mardi 6 août Fadi Rouabah (97 kg) : mardi 6 août Ishak Ghaiou (67 kg) : mercredi 7 août Bachir Sid Azara (87 kg) : mercredi 7 août – Lutte libre : Fateh Benferdjallah (86 kg) : jeudi 8 août – Lutte féminine : Ibtissem Doudou (50 kg) : mardi 6 août Chaimaa Fouzia Aouissi (57 kg) jeudi 8 août Haltérophilie : 17 juillet – 11 août (Arena Paris Sud) Walid Bidani (+102 kg) samedi 10 août JUDO : 27 – 3 août Arena champs de Mars Redouane Driss Messaoud (-73 kg) lundi 29 juillet Amina Belkadi (-63 kg), mardi 30 juillet Mehdi Lili (+100 kg) jeudi 1ᵉʳ août Voile : 28 juillet – 8 août (Marina de Marseille) Ramy Boudrouma : dimanche 28 juillet SUR LE MÊME SUJET :