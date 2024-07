Sahara occidental : Macron acte l’alignement de la France sur le Maroc International Par: Riyad Hamadi 30 Jui

Sahara occidental : Macron acte l’alignement de la France sur le Maroc International Par: Riyad Hamadi 30 Juil. 2024 à 13:52 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo Maroc - FrancePar luzitanija | Adobe Stock Maroc - France La France acte sa décision d’apporter un appui clair aux thèses marocaines sur le Sahara occidental. Dans une lettre au roi Mohammed VI, le président Emmanuel Macron a affirmé sans équivoque que, pour la France, « le présent et l’avenir du Sahara occidental s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine ». La teneur du message a été rendue publique par l’agence de presse marocaine MAP ce mardi 30 juillet, coïncidant avec la fête du trône qui célèbre l’accession de Mohammed VI au pouvoir en 1999. Cette évolution de la position de de la France sur le Sahara occidental a été dénoncé fermement par la diplomatie algérienne jeudi 25 juillet comme étant une décision « inattendue, inopportune et contre-productive », assurant que le gouvernement algérien « tirera toutes les conséquences qui découlent de cette décision » dont le gouvernement français « assume seul la pleine et entière responsabilité ». Emmanuel Macron a assuré à Mohammed VI que la France « continuera à ancrer la sincérité de son amitié pour le Maroc et l’efficacité de son partenariat avec lui dans une position claire et forte sur les questions les plus essentielles » pour le royaume. La question la plus essentielle c’est évidemment celle du Sahara occidental. Sur ce dossier, le président français a indiqué au roi du Maroc qu’il considère que « le présent et l’avenir du Sahara occidental s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine ». Cette phrase résume la nouvelle position de la France sur le conflit dans cette ancienne colonie espagnole. Le président français a affirmé « l’intangibilité« de la position française sur ce qu’il qualifie d’ »enjeu de sécurité nationale" pour le Maroc. Aussi, la France entend agir « en cohérence avec cette position à titre national et au niveau international », a ajouté son président. Emmanuel Macron : un soutien « clair et constant » aux thèses marocaines Plus explicite encore, Macron a estimé dans son message que « l’autonomie sous souveraineté marocaine est le cadre dans lequel cette question doit être résolue ». S’il ne reconnait pas explicitement la souverainté marocaine sur les territoires sahraouis occupés, le président français laisse penser qu’il s’y engage. Dans sa lettre, il écrit que le plan d’autonomie proposé par le Maroc « constitue désormais la seule base pour aboutir à une solution politique juste, durable et négociée conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies ». « Notre soutien au plan d’autonomie proposé par le Maroc en 2007 est clair et constant », a appuyé le chef de l’État français. Emmanuel Macron va plus loin et salue « tous les efforts faits par le Maroc » pour « la poursuite du développement économique et social de cette région », assurant que la France « l’accompagnera dans cette démarche au bénéfice des populations locales ». Vis-à-vis de la question du Sahara occidental, « un consensus international de plus en plus large se dégage », estime le président français, ajoutant que son pays « y prend toute sa part dans l’ensemble des enceintes concernées ». « Il est temps d’avancer », juge-t-il dans sa lettre au roi du Maroc, appelant « toutes les parties à se réunir en vue d’un règlement politique », qui est, selon lui, « à portée de main ». Cet appui ferme au plan marocain ne signifie pas pour autant l’abandon du processus de règlement onusien. Macron conclut sa lettre en réaffirmant le soutien de la France aux efforts du SG de l’ONU et de son Envoyé personnel, des efforts qui, soutient-il, « doivent constituer l’amorce d’un processus d’intégration régionale renouvelé, favorisant la coopération, la stabilité et la prospérité au Maghreb ».