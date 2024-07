Crise Algérie – France : Alger retire son ambassadeur à Paris “avec effet immédiat” Par Farid L. 30 juillet 2

Crise Algérie – France : Alger retire son ambassadeur à Paris “avec effet immédiat” Par Farid L. 30 juillet 2024 à 15:36 ALGER, mardi 30 juillet 2024 – L’Algérie a pris la décision, aujourd’hui, de rappeler son ambassadeur à Paris “avec effet immédiat” suite au soutien du gouvernement français au plan d’autonomie marocain pour le Sahara Occidental. Cette décision fait suite à la reconnaissance par la France du plan d’autonomie marocain comme unique solution au conflit du Sahara Occidental, ce que l’Algérie considère comme une violation du droit international et une atteinte aux aspirations du peuple sahraoui à l’autodétermination. 🔴 À LIRE AUSSI >> Sahara Occidental : L’Algérie critique sévèrement la position de la France Le gouvernement algérien dénonce ainsi une “légèreté” et une “désinvolture” de la part de la France, qui bafoue selon lui les efforts de l’ONU pour une solution pacifique et juste au conflit. En signe de protestation, l’Algérie a décidé de rappeler son ambassadeur en France et de confier la représentation diplomatique à un chargé d’affaires. Cette décision marque ainsi une nouvelle étape dans le refroidissement des relations entre les deux pays et pourrait avoir des conséquences décisives sur la paix régionale, surtout que le communiqué du MAE souligne qu’à travers sa prise de position, le gouvernement français n’a pas “mesuré lucidement toutes les retombées potentielles”. Sahara Occidental : la position de la France enflamme les relations avec l’Algérie Jeudi dernier (25 juillet), l’Algérie avait exprimé, à travers un communiqué du MAE, sa “profonde désapprobation” de la décision de la France d’apporter son soutien au plan d’autonomie marocain pour le Sahara occidental. Dans un communiqué virulent, le ministère algérien des Affaires étrangères a dénoncé une “décision inattendue, inopportune et contre-productive” de la part de la France. Alger accuse Paris de “légitimer un fait colonial” et de “battre en brèche les principes du droit international”. 🔴 À LIRE AUSSI >> Israël reconnaît la “souveraineté” du Maroc sur le Sahara occidental Cette prise de position française a été interprétée par les autorités algériennes comme une ingérence dans les affaires internes et une atteinte à la souveraineté du peuple sahraoui. Alger estime, en outre, que cette décision ne fait qu’envenimer un conflit déjà complexe et entrave les efforts de l’ONU pour trouver une solution pacifique. “Le Gouvernement algérien tirera toutes les conséquences qui découlent de cette décision française et dont le Gouvernement français assume seul la pleine et entière responsabilité”, a conclu le communiqué sur un ton menaçant.