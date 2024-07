JO Paris 2024 : des échecs à la pelle pour les athlètes algériens Par Zakaria S 30 juillet 2024 à 18:50 Exce

JO Paris 2024 : des échecs à la pelle pour les athlètes algériens Par Zakaria S 30 juillet 2024 à 18:50 Excepté Kaylia Nemour, les échecs se multiplient pour les athlètes algériens aux Jeux Olympiques Paris-2024. La journée d’hier et celle d’aujourd’hui ont été marquées par des éliminations à la pelle dans de différentes disciplines. La journée d’hier a connu la sortie de 10 athlètes. En escrime, Salim Haroui n’a pu même pas dépasser le premier tour. Idem pour les Dames. En tennis de table, Nadia Laghribi a été éliminée du premier tour. L’autre échec enregistré, c’est celui en Badminton, avec l’élimination de Kouceila Mameri (Messieurs) et Thanina Mameri (Dames). La boxe n’a pas fait l’exception. En effet, la journée d’hier a connu l’élimination de Hadjla Dounia Khelif chez les Dames ainsi que Jugurtha Ait-Bekka et Mourad Kadi chez les Messieurs. Les échecs se sont poursuivis pour la journée d’aujourd’hui, avec l’élimination de la judokate Amina Belkadi du 1/8e de finale. Et pourtant, tous les espoirs reposaient sur elle pour décrocher une médaille. En plus de la sortie du rameur Sid Ali Boudina du quart de finale, la journée d’aujourd’hui a également connu l’élimination de la nageuse Nesrine Medjahed. 13 éliminations en deux jours, c’est trop ! L’Algérie est en passe de réaliser l’un de ses plus mauvaises olympiades de son histoire. Les espoirs reposent désormais sur Kaylia Nemour (Gymnastique) pour sauver les meubles. Boudina et Boudrouma, seuls athlètes algériens en lice mercredi Le skiffeur Sid Ali Boudina et le véliplanchiste Ramy Boudrouma, seront les deux seuls athlètes algériens engagés lors de la 5e journée des JO, prévue demain mercredi. Boudina (33 ans) disputera la demi-finale C/D du skiff individuel, prévue mercredi (8h50, heure algérienne) au Stade nautique de Vares-sur-Marne, avec l’objectif d’obtenir une place d’honneur après son élimination en quart de final du tableau principal De son côté, le véliplanchiste Ramy Boudrouma, qui occupe provisoirement la 22e place du classement d’IQ Foil, poursuivra son parcours olympique avec les courses de la 3e journée qui se déroulent à Marseille. Après l’annulation des courses de la première journée, dimanche (absence du vent), Boudrouma entamera donc sa troisième journée de compétition avec quatre nouvelles courses au programme.