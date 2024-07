Olympisme / Jo-2024 Les athlètes algériens au tapis ! Placeholder AHMED AMMOUR PUBLIÉ 31-07-2024, 08:00 Après une journée du dimanche qui avait donné beaucoup d’espoir aux milliers d’Algériens, avec la belle qualification, pour deux finales, de la gymnaste Kaylia Nemour, aux barres asymétriques et au concours général individuel, les journées de lundi et mardi sont à mettre aux oubliettes pour la participation algérienne. Et pour cause, hormis Nihad Benchadli (aviron - skiff féminin), qui avait composté, lundi, son ticket pour la finale E, tous les autres athlètes engagés ont été éliminés. Ainsi, Nihad Benchadli s'est qualifiée à la finale E, prévue vendredi pour déterminer le classement de la 30e à la 35e place. De son côté, Sid-Ali Boudina (aviron - skiff messieurs individuel), éliminé des quarts de finale, mardi, après avoir terminé 5e, disputera la demi-finale C des Jeux olympiques de Paris-2024. L'Algérien, dont c'est la troisième participation à un rendez-vous olympique après ceux de Rio (Brésil) et Tokyo (Japon), disputera la demi-finale C (classement) ce mercredi. Hier, alors que tout le pays attendait avec impatience l’entrée en lice de la judokate Amina Belkadi (-63 kg), porte-drapeau de la délégation algérienne, elle n’a pas réussi à aller loin, éliminée des 8es de finales, battue par la Leski Andreja (10-1), vice-championne du monde. Tôt le matin, Amina Belkadi avait mis au tapis la Vénézuélienne Anriquelis Barrios. C’est l’un des espoirs de l’Algérie qui s’envole ! Lundi, les boxeurs algériens Hadjila Khelif (60 kg), Jugurtha Aït Bekka (63,5 kg) et Mourad Kadi (+92 kg), qui ont fait leurs débuts aux Jeux olympiques de Paris, lundi, ont été éliminés d’entrée. Hadjila Khelif (60 kg) a été battue par la Serbe Natalia Shardina (5-0), Jugurtha Aït Bekka (63,5 kg) (5-0) a été éliminé des huitièmes de finale par le Cubain Erislandy Alvarez Borges, tandis que Mourad Kadi a été sorti par le Français Aboudou Moindze (4-1). Les escrimeurs n’ont pas fait mieux, puisqu’ils se sont fait éliminés dès le premier tour. Les sabreuses Saoussen Boudiaf, Zohra Nora Kehli et Chaima Benabouda, ainsi que le fleurettiste Salim Heroui, ont été tous les quatre éliminés des tableaux individuels. Saoussen Boudiaf a été battue par l'Ukrainienne Olena Kravatska (15-8), alors que Kehli et Benabouda ont été battues respectivement par la Tunisienne Yasmine Daghfous (15-12) et la Kazakhe Aigerim Sarybay (15-09). Pour sa part, Salim Heroui n’a pas résisté devant le Polonais Jan Jurkiewicz (15-08). En tennis de table, Lynda Loghraibi a été battue par la Chinoise Meng Chen (4-0) pour le compte des 32es de finale. En badminton, le duo algérien Koceila Mammeri-Tanina Mammeri (Algérie) a été éliminé par le duo hollandais Robin Tabeling-Selena Piek. Pour rappel, le judoka Driss Messaoud Redouane (-73 kg) a été disqualifié dimanche, la veille de son combat contre un athlète de l’entité sioniste. Son nom avait été retiré du tableau pour avoir dépassé le poids de sa catégorie des -73 kg. Inscrit dans la catégorie des -73 kg hommes, Driss a échoué à la pesée, il affichait un poids de 73,4 kg, soit supérieur à sa catégorie (-73 kg). En natation, Nesrine Medjahed a été éliminée de la phase de séries du 100 m nage libre. Imane Khelif, l’autre espoir algérien, en lice jeudi Alors que le nombre des athlètes algériens éliminés des Jeux olympiques de Paris-2024 s’est accentué ces dernières 48 heures, la tendance pourrait basculer à partir de jeudi avec l’entrée en lice de deux boxeuses, à savoir Imane Khelif (-63 kg) et Roumaysa Boualam (-51 kg). Déterminée à aller jusqu’au bout, Khelif, disqualifiée en 2023 lors de la finale mondiale à New-Delhi par la Fédération internationale de boxe, avant d’être réhabilitée par le Comité international olympique, affrontera jeudi l’Italienne Angela Carin, en 8es de finale, avec comme ambition de passer les premiers tours sans encombre. Roumaysa Boualam (-51 kg), l’autre boxeuse prometteuse, fera son entrée également jeudi contre la Philippine Aira Villegas, avec la même hargne de gagner et d’aller plus loin. Les deux boxeuses algériennes ont été exemptées des 16es de finale ! A. A. En guise d’encouragement durant ces joutes olympiques La Sonatrach sponsorise 23 athlètes Le groupe Sonatrach a annoncé dans un communiqué, lundi, son engagement à sponsoriser 23 athlètes portant les couleurs nationales lors des Jeux olympiques de Paris 2024, toutes disciplines confondues, dont 10 athlètes aux besoins spécifiques. Ce soutien intervient dans le but «d'encourager les représentants du sport national à récolter des médailles et à hisser haut le drapeau national parmi les nations participant à cet évènement sportif exceptionnel», ajoute le communiqué, précisant que «le sponsoring du groupe public a concerné 23 athlètes portant les couleurs nationales dans plusieurs disciplines, en l'occurrence la boxe, l'escrime, la lutte, l'haltérophilie, le judo et la natation, y compris les 10 athlètes aux besoins spécifiques». «Sonatrach est une entreprise citoyenne, soucieuse d'assumer ses responsabilités sociales. Elle s'engage à apporter tout le soutien nécessaire au sport algérien et à l'élite nationale pour lui permettre de se distinguer sur la scène internationale», précise le groupe public, «souhaitant que les athlètes algériens participant à l'évènement récoltent diverses médailles, notamment des médailles d'or et réalisent des résultats exceptionnels et honorables pour eux-mêmes et pour le pays». Journée «calme» pour nos athlètes, aujourd’hui Boudina (aviron) et Boudrouma (voile) en lice Le skiffeur Sid-Ali Boudina et le véliplanchiste Ramy Boudrouma, seront les deux seuls athlètes algériens engagés lors de la 5e journée des Jeux olympiques Paris 2024, prévue aujourd’hui. Boudina (33 ans) disputera la demi-finale C/D du skiff individuel, prévue ce matin (8h50, heure algérienne) au Stade nautique de Vaires-sur-Marne, avec l'objectif d'obtenir une place d'honneur après son élimination en quart de finale du tableau principal. Déjà quart de finaliste aux Jeux de Rio 2016 et Tokyo 2020, le skiffeur algérien a terminé à la 5e place du quart de finale des JO 2024 avec un chrono de 7 :06.31. «C'était un quart de finale très relevé avec le champion du monde en titre. J'aurais aimé faire plus, mais malheureusement ça n'a pas marché. C'est ça le sport de haut niveau, il y a des victoires et des défaites et il faut l'accepter», a déclaré Boudina à l'issue de la course de quart de finale. «Maintenant, il reste le classement général (13e-30e) et je vais tout donner pour aller chercher cette 13e place», a-t-il ajouté. De son côté, le véliplanchiste Ramy Boudrouma, qui occupe provisoirement la 22e place du classement d'IQ Foil, poursuivra son parcours olympique avec les courses de la 3e journée qui se déroulent à Marseille. Après l'annulation des courses de la première journée, dimanche (absence de vent), Boudrouma entamera donc sa troisième journée de compétition avec quatre nouvelles courses au programme. Programme des athlètes algériens (5e journée) -Aviron (Stade nautique Vaires-sur-Marne) Skiff messieurs : Demi-finales C/D : Sid-Ali Boudina (Algérie) (8h50) - Voile (à Marseille) : Poursuite de la compétition avec Ramy Boudrouma (à partir de 13h).