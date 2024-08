JO Paris 2024 : première finale ce jeudi pour l’Algérienne Kaylia Nemour Sport Par: Rafik Tadjer 31 Juil. 202

JO Paris 2024 : première finale ce jeudi pour l’Algérienne Kaylia Nemour Sport Par: Rafik Tadjer 31 Juil. 2024 à 21:30 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo Source : Facebook Kaylia Nemour Kaylia Nemour Le premier rendez-vous donné par la gymnaste Kaylia Nemour à ses fans est arrivé. La jeune gymnaste algérienne de 17 ans va disputer, ce jeudi 1ᵉʳ août, sa première finale aux Jeux olympiques de Paris 2024. Elle sera engagée dans le concours général pour faire d’une pierre, deux coups : décrocher sa première médaille olympique et offrir à l’Algérie sa première distinction aux JO de Paris 2024. Jusque-là, le bilan de l’Algérie est nul. Aucun athlète algérien ne s’est hissé sur le podium olympique. Face à ces échecs, les espoirs de l’Algérie de ne pas repartir les mains vides de ces jeux reposent sur Kaylia Nemour qui va affronter, ce jeudi, de grandes stars de la gymnastique mondiale, comme l’impressionnante américaine Simone Biles qui s’est qualifiée avec un score de 59.566 points et la Brésilienne Rebeca Andrade (57.700). L’Algérienne s’est hissée en finale de cet agrès avec une note de 55.966 points qui lui a permis d’occuper la 4ᵉ position, derrière trois gymnastes américaines. Si Kaylia Nemour peut difficilement rivaliser avec l’Américaine Biles et viser l’or, elle peut en revanche gagner une médaille d’argent ou de bronze, ce qui serait une performance exceptionnelle pour cette jeune gymnastique, dont le concours général n’est pas sa spécialité. JO Paris 2024 : la première finale de Kaylia Nemour ce jeudi 1ᵉʳ août « J’ai tourné avec les meilleures, particulièrement les Américaines et les Chinoises. C’est fou », a déclaré Kaylia Nemour dimanche dernier après les qualifications. « Je peux encore améliorer des choses en quatre jours. Je vais tout faire pour faire le meilleur classement possible », a-t-elle promis. Kaylia Nemour peut dès ce jeudi inscrire son nom dans le palmarès des JO et offrir à l’Algérie sa première médaille en gymnastique et à Paris. Après le concours général, Kaylia Nemour va disputer le 4 août la finale sur son agrès de prédilection : les barres asymétriques où elle a dominé les qualifications dimanche en se hissant à la première place avec 15.600 points devant sa principale rivale, la Chinoise Qiyuan Qiu (15.066 points). SUR LE MÊME SUJET :