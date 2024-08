Jeux olympiques de Paris-2024, athlétisme Djamel Sedjati remporte la médaille de bronze au 800m Placeholder AH

Jeux olympiques de Paris-2024, athlétisme Djamel Sedjati remporte la médaille de bronze au 800m Placeholder AHMED AMMOUR PUBLIÉ 10-08-2024, 19:01 Grand espoir des Algériens pour une nouvelle médaille d’or, l’athlète algérien Djamel Sedjati, meilleur performeur de l’année 2024 du 800 m et 7e meilleure performance de l’histoire de l’épreuve, recordman algérien, remporte la médaille de bronze en finale du 800 m des Jeux olympiques de Paris. Aligné au couloir 5, Sedjati (1:41.50), qui après avoir pris du retard au premier tour, n’a pas réussi à revenir à hauteur du Kenyan Emmanuel Wanyonyi (1:41.19), médaillé d’or, qui a imposé un rythme très élevé que les autres coureurs ont eu du mal à suivre. En seconde place, le Canadien Marco Arop qui remporte la médaille d’argent (1:41.20). Avec un temps de 1:41.50, Sedjati n’était pas loin de son record personnel (1:41.46) qu’il a réussi à Monaco lors du meeting international d'athlétisme Herculis le 12 juillet dernier. Vice-champion du monde en 2022 à Eugène et médaillé d'or aux Jeux méditerranéens d’Oran 2022, l’enfant de Tiaret offre une nouvelle médaille pour l’Algérie, huit ans après le dernier Algérien à avoir gagné une médaille aux JO, Taoufik Makhloufi à Rio de Janeiro sur 800 m en remportant une médaille d’argent. Avec cette médaille de bronze de Djamel Sedjati, l’Algérie totalise 19 médailles dans l'histoire de sa participation aux Jeux olympiques, à savoir sept en or, quatre en argent et neuf en bronze. Les quatre sports ayant obtenu des médailles olympiques sont l'athlétisme, la boxe, le judo et la gymnastique. Pour rappel, en athlétisme, l’Algérie a participé avec huit athlètes. Il s’agit de Djamel Sedjati, médaillé de bronze du 800 m, Slimane Moula, éliminé des qualifications du 800 m (repêchages), Mohamed-Ali Gouaned, éliminé des demi-finales du 800 m, Mohamed Taher Yasser Triki, 9e du concours du triple saut, Amine Bouanani, éliminé du premier tour du 110 m haies (repêchages), Oussama Khennoussi, éliminé du premier tour du concours du lancer du disque, Zahra Tatar, éliminée du premier tour du concours du lancer du marteau et Bilal Tabti, éliminé du 1er tour du 3 000 m steeple. A. A. Placeholder AHMED AMMOUR PUBLIÉ 10-08-2024, 19:01