Jeux olympiques de Paris L'Algérie finit en apothéose Imane Khelif, Kaylia Nemour et Djamel Sedjati auront é

Jeux olympiques de Paris L'Algérie finit en apothéose Imane Khelif, Kaylia Nemour et Djamel Sedjati auront été les acteurs d'une séquence de soft-power algérien. Une joie indescriptible.Une joie indescriptible. Trois médailles, dont deux or et une bronze. La participation de l'Algérie aux Jeux olympiques de Paris est, de loin, l'une des plus réussies, depuis l'indépendance du pays. Dans cette épopée sportive, dont 43 athlètes en ont été les acteurs, la principale attente des Algériens a été de chanter Kassaman à l'unisson. Dans toutes les autres participations, l'Hymne national était, au mieux, déclamé une seule fois. À Paris, en 2024, l'Algérie a brillé et deux jeunes femmes ont donné un plaisir fou à tout un peuple. De Tizi Ouzou à Tamanrasset et de Tlemcen à Tébessa, un seul cri de joie a traversé le pays par trois fois. Pour les deux médailles d'or d'abord, et pour la médaille de bronze ensuite. L'on a senti l'importance de ces victoires, non seulement pour la performance sportive des athlètes, mais également pour ce qu'elles disent de l'amour qu'éprouvent les Algériens pour leur drapeau et toute l'Histoire qu'il sous-tend. S'affirmer sportivement devant les 202 nations présentes dans la capitale française est un objectif que se partagent tous les peuples. Aux quatre coins de la planète, des hommes et des femmes ont vibré pour leurs représentants aux J.O. Parmi tout ce beau monde, les Algériens ont eu leur part de bonheur et vécu des instants féeriques de connexion patriotique, pourrions-nous dire. Qu'ils vivent dans la mère patrie ou exilés en Occident ou ailleurs, ils ont frissonné de joie à l'écoute de l'Hymne national. Le sport, pour les nations, depuis l'Antiquité, est un vecteur d'union et source de fierté pour les peuples. Ce n'est certainement pas une sorte d'opium, mais véritablement le ciment qui permet à des individus de sentir un lien avec quelque chose de plus grand. Avec la sophistication des relations internationales, les États l'ont transformé en «pouvoir». Les Américains qui en sont les inspirateurs l'ont qualifié. On parle depuis quelques décennies de soft-power. Le terme intègre toutes les activités qui font ressortir le génie des sociétés. Et le sport, de par l'effort qu'il suppose, donne le la à une saine compétition, mais effrénée entre les nations. Dans le tableau qu'offre le monde en matière de «soft-batailles», l'Algérie a fait du chemin. En Afrique et dans le Monde arabe, le sport algérien brille. Mais ce n'est qu'une étape. Il fallait le sortir de cette coquille pour l'exposer aux yeux des autres continents. Le dire est certainement infiniment plus facile que de le faire. Mais le gain, en terme de soft-power, mérite la chandelle. Et l'idée que se fait le chef de l'État de l'Algérie a certainement joué dans les résultats historiques des J.O. 2024. L'on a d'ailleurs bien saisi l'importance qu'accorde le président Tebboune au sport et à la jeunesse en ce que ces deux secteurs contribuent à l'illumination d'un pays comme l'Algérie. les Jeux méditerranéens d'Oran, le sérieux qui a entouré leur préparation et le résultat historique obtenu par l'Algérie, a déjà montré la voie. C'est bien lors de ces Jeux que Imane Khelif a été repérée. Et plus encore, les plus hautes autorités du pays s'étaient fixé un objectif pour les J.O. Et il a été pleinement atteint que ce soit l'or de la gymnaste Nemour ou celle de la boxeuse Khelif, elles sont une fabrication exclusivement algérienne. Comme le bronze du coureur Sedjati, l'Algérie n'a pas lésiné sur les moyens. Le président de la République savait l'importance pour ces concitoyens de voir leur pays briller à Paris. C'est donc un investissement qui a payé. Et ce n'est que le début puisque les trois athlètes ont toutes les capacités de renouveler leurs exploits Los Angeles en 2028. Et ce n'est pas fini. Ils seront certainement rejoints par d'autres nouveaux talents. En matière de soft-power dans le sport, Abdelmadjid Tebboune a fait faire au pays un grand pas. La vision qu'il défend d'une Algérie puissante économiquement et militairement s'accompagne par une visibilité à l'international dans des théâtres sportifs. Il sait que les Algériens veulent montrer leur fierté d'appartenir à une nation exceptionnelle. Et par son soutien décisif, il leur en donne le moyen. Autant dire que les Nemour, Khelif et Sedjati partagent quelque part leur succès avec le président de la République, dont la réactivité à la demande des staffs des trois sportifs a permis une préparation optimale et la victoire a été au rendez-vous. Saïd BOUCETTASaïd BOUCETTA 00:00 | 11-08-2024 Share